Pronóstico Alianza Lima vs. Melgar: cuánto paga el partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs. Melgar juegan este viernes 31 de octubre por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 8:00 p.m. (hora peruana). El equipo dirigido por Pipo Gorosito busca sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea por el segundo lugar de la tabla acumulada, mientras que Melgar intentará dar el golpe en condición de visitante. Conoce cuánto pagan las apuestas y cómo va el pronóstico para el partido.

¿Cuánto paga Alianza Lima vs. Melgar?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Alianza Lima vs. Melgar son las siguientes:

Betsson: Alianza Lima 1.80 | Empate 3.40 | Melgar 4.30

Alianza Lima 1.80 | Empate 3.40 | Melgar 4.30 1XBet: Alianza Lima 1.70 | Empate 3.50 | Melgar 4.50

Alianza Lima 1.70 | Empate 3.50 | Melgar 4.50 Coolbet: Alianza Lima 1.75 | Empate 3.25 | Melgar 4.10

Alianza Lima 1.75 | Empate 3.25 | Melgar 4.10 Bet365: Alianza Lima 1.80 | Empate 3.40 | Melgar 4.30

Alianza Lima 1.80 | Empate 3.40 | Melgar 4.30 Inkabet: Alianza Lima 1.85 | Empate 3.40 | Melgar 4.35

Alianza Lima 1.85 | Empate 3.40 | Melgar 4.35 Apuesta Total: Alianza Lima 1.80 | Empate 3.10 | Melgar 4.15

Alianza Lima 1.80 | Empate 3.10 | Melgar 4.15 Betano: Alianza Lima 1.80 | Empate 3.40 | Melgar 4.30

Pronóstico Alianza Lima vs. Melgar

Alianza Lima es favorito para llevarse este encuentro con una cuota promedio de 1.80. Mientras que la victoria de Melgar paga 4.30 y el empate se cotiza en 3.50.

El triunfo del conjunto blanquiazul tiene una probabilidad aproximada del 51.7 %, mientras que el empate alcanza cerca del 26.6 % y la victoria del conjunto arequipeño ronda el 21.6 %, según las cuotas de las casas de apuestas.

¿Cómo llegan Alianza Lima vs. Melgar?

Alianza Lima llega a este encuentro con impulso tras su reciente triunfo por 2-1 frente a Sport Huancayo, resultado que le permite recuperar confianza en el Torneo Clausura. Más que tres puntos, el conjunto blanquiazul busca consolidar su posición en la Tabla Acumulada y asegurar el cupo de “Perú 2” para la Copa Libertadores 2026, evitando así las fases preliminares del certamen continental.

En tanto, Melgar afronta el compromiso con la meta de seguir escalando posiciones y afianzarse entre los cuatro primeros de la clasificación general, lo que le daría mejores opciones de clasificación internacional. Si bien la localía en Matute puede favorecer al elenco íntimo, el cuadro arequipeño llega con una defensa sólida y la capacidad de plantear un duelo táctico que limite el dominio de su rival.

Resultados de Alianza Lima vs. Melgar

28 de junio 2025: Melgar 0 – 1 Alianza Lima

28 de septiembre de 2024: Alianza Lima 1 – 1 Melgar

28 de abril de 2024: Melgar 1 – 0 Alianza Lima

28 de septiembre de 2023: Alianza Lima 0 – 0 Melgar

19 de mayo 2023: Melgar 2 – 1 Alianza Lima

12 de noviembre 2022: Alianza Lima 2 – 0 Melgar

09 de noviembre 2022: Melgar 1 – 0 Alianza Lima

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar?

El partido se jugará este viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Melgar por TV y Streaming?

El partido será transmitido EN VIVO por L1 Max. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por L1 Play.

Posible alineación de Alianza Lima vs. Melgar