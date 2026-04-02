¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026?

VER partido Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS | Ambos equipos chocan este sábado por la fecha 30 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este importante duelo, que es en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de España, empezó a las 2:00 p. m. (hora peruana) y la transmisión de TV va por ESPN y Movistar Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen por Libero.pe.

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: Gol de Robert Lewandowski para el 2-1

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: Gol de Marcus Rashford para el 1-1

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: Gol de Giuliano Simeone para el 1-0

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: alineaciones oficiales del partido

Alineación de Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araujo; Gerard Martín, Pedri, Fermín López; Dani Olmo, Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Alineación de Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Nico González; Giuliano Simeone, Koke, Obed Vargas, Alex Baena; Thiago Almada y Antoine Griezmann.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético Madrid?

El partidazo entre Barcelona vs Atlético Madrid está pactado para este sábado 4 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Revisa aquí el horario según tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión del clásico entre Barcelona vs. Atlético Madrid estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Latinomaérica y la plataforma de streaming Disney Plus. Si te encuentras en España, entonces podrás verlo por DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: Disney+ Premium

México: Sky Sports, Sky+, izzi

España: DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV

Antesala del partido de Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga

El FC Barcelona llega a este duelo como único líder de LaLiga con 73 unidades, seguido del Real Madrid con 69. En cuanto al Atlético Madrid, los colchoneros están ubicados en la cuarta casilla con 57 puntos.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la Copa del Rey, donde los ‘Culés’ quedaron eliminados pese a ganar 3-0 la vuelta, pues perdió 4-0 la ida. Pero este no será el único encuentro que protagonizarán, pues también quedaron emparejados en los cuartos de final de la Champions League.

Barcelona vs. Atlético Madrid: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Barcelona: Joan García; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Posible alineación de Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, David Hancko, Robin Le Normand, Josué Díaz, Koke, Giuliano Simeone, Álex Baena, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.