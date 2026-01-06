0

Fernando Morientes, leyenda de Real Madrid, llega a Perú para liderar acuerdo con César Vallejo

La Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid realizarán evento que reunirá a referentes del deporte y tendrá la presencia del exfutbolista y tricampeón de la Champions League.

Fernando Morientes llegará a Lima en representación de Real Madrid.
Fernando Morientes llegará a Lima en representación de Real Madrid. | composición Líbero
La capital será escenario de una iniciativa conjunta entre la Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid, que desarrollarán el Desayuno Values and Sport Leadership & Media Talk, un encuentro orientado a promover la reflexión sobre el liderazgo sustentado en valores dentro del deporte.

La actividad abordará temas vinculados a la ética deportiva y al rol que cumplen los medios de comunicación en la formación de referentes positivos, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo, en un espacio pensado para el diálogo y el intercambio de ideas.

Uno de los principales atractivos del evento será la participación de Fernando Morientes, exfutbolista internacional, tricampeón de la UEFA Champions League y actual embajador del Real Madrid, quien compartirá su experiencia tras su paso por la élite del fútbol mundial.

El encuentro se realizará el lunes 12 de enero, desde las 8:00 a.m., en el Hotel Meliá de San Isidro, ubicado en la avenida General Salaverry 2599, y contará con la presencia de periodistas y representantes de los medios de comunicación.

