Se fue sin pena ni gloria de Alianza y Cristal y ahora es oficializado como fichaje de Garcilaso
Deportivo Garcilaso busca ser protagonista en la Liga 1 y por eso ha hecho oficial el fichaje de un jugador que llega con un pasado no tan auspicioso en Alianza Lima y Sporting Cristal.
Por Alianza Lima y Sporting Cristal han pasado distintos futbolistas que no lograron sobresalir en su carrera debido a un bajo rendimiento cuando debían hacerlo. Ese es el caso de Adrián Ascues, quien no logró destacar en los clásicos rivales, pero ahora tiene una nueva oportunidad en Deportivo Garcilaso de cara a la Liga 1 2026.
Deportivo Garcilaso presentó a exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal como su flamante fichaje
Garcilaso utilizó sus redes sociales para anunciar de forma oficial la incorporación de Adrián Ascues para toda la temporada 2026 desde Cienciano del Cusco.
El cuadro cusqueño apuesta por el talento del futbolista de 23 años que tuvo una carrera en ascenso, pero que debido a un bajo rendimiento fue decayendo.
"Anunciamos la contratación del futbolista peruano Adrián Ascues, quien se une a nuestra institución para enfrentar los próximos desafíos", se puede leer en el comunicado del club imperial.
Adrián Ascues, exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal, fue presentado como nuevo fichaje de Deportivo Garcilaso.
De esta forma, Ascues afrontará la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026 defendiendo los colores de Deportivo Garcilaso por toda la temporada.
Cabe mencionar que en años anteriores a este fichaje, el volante jugó en distintos clubes, pero los dos más importantes fueron Alianza Lima y Sporting Cristal, clubes que le dieron la oportunidad para demostrar su fútbol. Sin embargo, no logró brillar en ninguno de ellos.
Debido a esto, Adrián Ascues jugó en Regatas Lima (2018), Deportivo Municipal (2019-2022), Cienciano (2025) y César Vallejo (2025).
Adrián Ascues en la temporada 2025
En el 2025, Ascues defendió los colores de César Vallejo y Cienciano. Inicialmente, jugó la primera mitad de la temporada en el equipo cusqueño, donde solo participó en 11 partidos de la Liga 1. Posteriormente, a mediados del año, tuvo más presencia con el club trujillano, donde anotó 1 gol en 14 encuentros de la Liga 2.
