Alianza Lima remece el mercado tras anunciar el fichaje de ex Universitario: "Se une"

Alianza Lima no escatima y se preocupa en fortalecer todas sus líneas para ser un equipo realmente protagonista, y sobretodo luchar por el tricampeonato en la Liga Femenina 2026. Bajo ese escenario, recientemente, el club victoriano hizo oficial el fichaje de una exfutbolista de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Alianza Lima anunció el fichaje de exguardameta de Universitario

Nos referimos a Karla López. Mediante sus redes sociales, Alianza Lima Femenino confirmó la incorporación de la portera nacional para este 2026, tras su último paso por Carlos A.Mannucci de Trujillo. La futbolista tendrá la misión de pelear el puesto con la habitual titular, Maryory Sánchez.

"Bienvenida, Karla. Karla López se une a las bicampeonas", escribió la escuadra íntima en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De esta manera, la deportista regresará a Matute, luego de ser pieza fundamental en el arco carlista durante la temporada 2025.

Alianza Lima Femenino anunció el fichaje de Karla López

Además, hace 2 años, la seleccionada nacional tuvo su primera etapa en Alianza Lima, tras llegar como flamante contratación para afrontar la Copa Libertadores Femenina. Con su arribo, el elenco grone suma su primer jale de esta campaña.

Karla López se despidió de Carlos A.Mannucci en sus redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Karla López decidió hacer pública su salida de Mannucci Femenino en donde consolidó su rendimiento en la Liga Femenina 2025. En dicho pronunciamiento, la atleta peruana de 27 años reiteró su gratitud al club por permitirle crecer a nivel profesional. Del mismo modo, expresó su agradecimiento con la hinchada del conjunto norteño por su constante apoyo a lo largo de la temporada.

Karla López se despidió de Mannucci Femenino/Foto: Instagram

"Hoy después de dos años toca despedirme del club que me dio mucho más que el fútbol, agradecida por el buen rendimiento que tuve desde el primer día que llegué, por hacer que sea mi segundo hogar, cuando llegué me dijeron 'una vez que llegas a Mannucci, no querrás irte' y que tan cierto fue eso, me voy triste, pero con la satisfacción de que lo di todo de mi a este escudo, gracias a los hinchas por estar. Solo tengo palabras de agradecimiento y felicidad por haber defendido y vestido estos colores. Gracias totales, gracias tricolor", precisó López.