No le fue bien en Alianza Lima y ahora buscará salir campeón con su rival en la Liga 1 2026

Este referente del fútbol sudamericano no la pasó bien en Alianza Lima, por lo que se marchó de Matute y ahora buscará salir campeón de la Liga 1 con otro club.

Francisco Esteves
¡Sorpresa! Este elemento, reconocido en toda Sudamérica por su buen fútbol, no la pasó bien cuando estuvo en Alianza Lima y terminó yéndose sin pena ni gloria. Ahora, quiere buscar una nueva oportunidad en el balompié peruano y por ello acaba de firmar por un rival de los blanquiazules en la lucha por salir campeón de la Liga 1 2026. ¿De quién se trata?

Nos referimos a Roberto Mosquera, director técnico nacional que deslumbró al continente en su época como futbolista y ahora quiere alzar el título de la Primera División con un emblemático elenco en el interior del país. Como sabemos, hasta hace poco estuvo siendo entrenador de Alianza Universidad de Huánuco, escuadra que terminó descendiendo a la Liga 2 para la presente temporada, y decidió buscar nuevos horizontes.

Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, la 'Mosca' será el nuevo estratega de Sport Huancayo para la Liga 1 2026 y luchará por conquistar el título del balompié incaico, por lo que enfrentará a muchos de sus antiguos equipos. Recordemos que el ex Alianza Lima ha tenido una larga carrera profesional en el Perú y cuenta con amplia experiencia en nuestro torneo.

Roberto Mosquera dirigirá a Sport Huancayo.

Roberto Mosquera en Alianza Lima

Como futbolista nunca estuvo en La Victoria, y más es un referente de Sporting Cristal debido a que salió campeón como jugador y entrenador. Su historia con los blanquiazules comenzó, y terminó, en el 2016, cuando llegó procedente de Juan Aurich. En Matute disputó un total de 35 partidos en el banquillo, llegando a ganar 14, empatando 9, y perdiendo 12 compromisos.

Pese a que sus números fueron 'positivos', Alianza Lima esa temporada terminó quinto en la tabla acumulada y no luchó en ningún momento por alzar la Liga 1. El ahora director técnico de Sport Huancayo únicamente logró clasificar a los íntimos a la Copa Sudamericana del 2017 y en su reemplazo llegó Pablo Bengoechea, uruguayo que sacó campeones a los victorianos en su primer año.

