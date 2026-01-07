Universitario anuncia a central de Uruguay para salir campeón del Perú este 2026: "Aló..."

El mercado de fichajes del fútbol peruano se encuentra abierto, por lo que todos los clubes vienen reforzándose para cumplir con sus objetivos. En ese sentido, Universitario de Deportes acaba de anunciar la contratación de hábil defensa de Uruguay que promete salir campeón de la temporada 2026. ¿De quién se trata?

Los hinchas merengues se vieron impactados luego de conocer que Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron el examen de nacionalización peruana. No obstante, para distraer la mente de su afición, la 'U' reveló que contrató a una talentosa defensora con el objetivo de acabar con la hegemonía de Alianza Lima en la Liga Femenina, ya que es el actual bicampeón del torneo nacional.

Se trata de Daiana Farías, central de selección uruguaya con muchos años de experiencia como futbolista profesional. La jugadora de 26 años se encontraba hasta hace poco en Peñarol y ahora asumirá un nuevo e importante reto en su carrera, buscando devolverle la gloria a Universitario de Deportes en el fútbol femenino.

"Garra charrúa para las Leonas. Daiana Farías, central de la selección uruguaya con amplia experiencia en Europa y Sudamérica, se une a las Leonas para defender la camiseta crema", indicó Universitario de Deportes Femenino en su cuenta oficial de 'X', presumiendo así la incorporación de su nueva estrella.

Universitario jugará la Copa Libertadores Femenina 2026

Debido a que salió campeón del Torneo Clausura 2025, la 'U' clasificó a la Copa Libertadores Femenina del 2026, mientras que Alianza Lima obtuvo su boleto a la edición 2027 gracias a que se llevó el título de la Liga Femenina. Esto debido al reglamento que impuso el torneo peruano para la temporada pasada.