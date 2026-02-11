El Huawei Nove 14 Pro reta a la gama media con doble cámara delantera y pantalla ultra premium a buen precio en 2026

Huawei no solo quiere volver a recobrar el sitial privilegiado que tuvo en la gama alta hasta 2020, también retomar el puesto de privilegio que por buenos años tuvo en la gama media, inclusive la premium. Por ello, este 2026 cuenta con el Huawei Nova 14 Pro, un dispositivo que destaca en apartados claves como su pantalla top, un buen desempeño del procesador, batería para todo el día, pero su apuesta más importante es un doble sensor fotográfico en la parte delantera con resultados que no envidian NADA a los celulares más exquisitos de nuestros días.

Huawei Nova 14 Pro: pantalla y procesador de alta calidad

El Huawei Nova 14 Pro presenta al mundo con una pantalla OLED LTPO de 6,78 pulgadas con resolución de 1224 x 2776 píxeles, a la vez de integrar 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppi), así como tasa de refresco de 120 hercios, así como compatible con HDR.

Por su parte, su procesador, como sucede desde 2020, es de fabricación casera, en este caso hablamos del Kirin 8020, el cual ha demostrado comportarse bien con aplicaciones demandantes y juegos pesados (un paso detrás del Snapdragon 7 Gen 3). Eso sí, viene muy bien compensado con RAM de 12GB (RAM virtual) y ROM de 512GB.

Huawei Nova 14 Pro: cámaras con gran detalle

Su sistema operativo es el HarmonyOS 5.0 o EMUI 15, así como batería de 5500mAh que te durará por más de un día, así como carga rápida de 100W, pero, eso sí, no incluye cargador ni cable de carga.

En cuanto a ñla fotografía, la delante tiene uno de 50 MP tipo ultra gran angular y otra de 8 MP con zoom 2X, por lo que tendrá mucho detalle en el selfie. En la parte trasera, el ultra gran angular de 8 MP con enfoque automático, la principal de 50 MP con apertura variable, telefoto de 12 MP con zoom óptico 3X, cámara ultra chroma. El video graba en 4K.

Huawei Nova 14 Pro: precio en 2026

Si quieres hacerte con el Huawei Nova 14 Pro, este 2026 lo encuentras a unos US$619 dólares a US$633 dólares, pero en Perú va desde los 1999 soles, mientras que en México a partir de los 16,999 pesos.