El Motorola Edge 60 Fusion es el gama media a comprar en 2026: pantalla curva FHD, RAM 8GB, acuático y muy barato

La gama media cuenta con diversos celulares muy potentes y Motorola tiene un lugar de liderazgo total en este segmento con un catálogo generoso con smartphones de alto valor tecnológico, como es el caso del Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo que enamora a todo aquél que lo utiliza de forma regular.

Motorola Edge 60 Fusion, panel curvo y procesador con buen rendimiento

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Fusion es muy liviano con sus 177,5 gramos y hecho en cuero vegano en la parte trasero que da sensación premium al contacto con las manos, pero en la parte delantera nos topamos con un panel POLED de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ de 2712 x 1220 píxeles, con 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), pero también con harta fluidez gracias a sus 120 hercios y con 4500 nits de brillo máximo.

Cuenta con el MediaTek Dimensity 7300 como procesador para uso diario, pero también para ciertas tareas demandantes en apps pesadas o juegos, compensado con su RAM de 8GB LPDDR4X, así como ROM o memoria interna de 256GB con descargas en uMCP.

Motorola Edge 60 Fusion, batería duradera y fotos con buenos resultados

La batería de este celular tuvo ligera mejorar respecto a la generación anterior, con autonomía de 5200mAh para usarlo por un día entero, mientras que su carga rápida consta de 68W para que esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Por otro lado, trae en la parte trasera doble cámara fotográfica, con la principal en 50 MP con apertura focal f/1,8 con estabilización óptica, gran angular/macro de 12 MP a 120 grados con apertura f/2.2, sensor de luz, frontal de 32 MP con apertura f/2.2 y video limitado a los 4K a 30fps.

Motorola Edge 60 Fusion, Android puro y resistencia de nivel mundial

Su sistema operativo es Android 15 casi puro con escasas modificaciones, el cual incluye Moto AI, la inteligencia artificial de Motorola, la cual viene mejorando, pero está un par de pasos atrás de Galaxy Ai o Gemini de Google. Del mismo modo, tiene 4 años para actualizaciones de software como de los parches de seguridad.

La protección es otro de los argumentos del Motorola Edge 60 Fusion, ya que su pantalla está reforzada con Gorilla Glass 7i que lo hace resistente a golpes y caídas; pero también viene con IP68/IP69 para aguantar el polvo, sumergirse en agua, así como chorros calientes hasta los 80 grados. Y eso no es todo, pues posee certificado MIL-STD-810H para ser invulnerable a las altas temperaturas, fríos bajo cero o fuertes presiones atmosféricas.

Motorola Edge 60 Fusion, precio en 2026

Si te ha gustado lo que has leído sobre el Motorola Edge 60 Fusion, entonces es hora de ir a comprarlo. En los mercados internacionales su precio ronda los US$300 dólares o US$330 dólares. En lugares como Perú, su costo va desde los 979 soles, mientras que en México a partir de los 5,999 pesos mexicanos.