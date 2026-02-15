¿Vale la pena comprar el Samsung A54 en 2026, cuál es su precio y por qué todos buscan este celular de hace tres años?

Muchas veces los usuarios y aficionados a la tecnología solemos poner en un pedestal a los teléfonos modernos; sin embargo, existen verdaderas joyas en este segmento que tienen sus años, pero siguen compitiendo con modelos de reciente estreno, siendo uno de los casos más resaltantes el Samsung A54, el dispotivo que colocó a la compañía surcoreana en un sitial de privilegio en la gama media.

Samsung A54: pantalla poderosa y procesador competente

Cuando abordemos sus características, nos daremos cuenta que este terminal, pese a la salida del A55 y el A56, no se diferencia mucho de sus hermanos de gama, por lo que aún puede ser conveniente comprarlo, aunque si eres de Perú te toparás con un facto clave que podría hacer que lo pienses dos veces.

El Samsung A54 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+ de 1080 x 2340 píxeles, así como una tasa de refresco de 120 hercios por lo que la fluidez en tu desplazamiento no será problema nunca, pero también con 1000 nits de brillo máximo que no está nada mal.

Sus 202 gramos de peso contiene el chip casero Exynos 1380 fabricado en 5 nm, cuyo rendimiento se asemeja mucho al Snapdragon 778G+ 5G del Motorola Edge 30, por lo que nos dará solvencia esencial para tareas diarias, algunas apps demandantes y ciertos juegos con gráficos notables, pero no es su especialidad. Su RAM viene con 8GB, muy generoso para la gama media de 2023, por lo que no habrá lags ni reinicios inesperados. Asimismo, su memoria interna viene con versiones de 128GB y 256GB, aunque puedes ampliarla hasta 1TB con tarjetas microSD.

Samsung A54, buenas fotos y software con muchas actualizaciones

La fotografía lo hace muy bien en su rango de precio, con un procesado respetable, pero también con buenos colores, inclusive, en luz artificial. Por ello, nos topamos con triple cámara, donde la principal consta de 50 MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12 MP, macro de 5 MP, frontal de 12 MP y la grabación de video que alcanza máxima resolución en los 4K a 30fps.

Cuando fue lanzado el mundo, el Galaxy A54 lo hizo con el OneUI 5.1 basado en Android 13 como sistema operativo. Sin duda alguna, este siempre será uno de los puntos más fuertes de todos los teléfonos de esta marca, además posee una política de actualizaciones notable, con 4 años para soporte de software y 5 años para los parches de seguridad, por lo que ya se encuentra en el último tramo para que este Samsung gama media llegue al final de su ciclo.

Samsung A54, batería para todo el día y protección asegurada

La autonomía sigue sin decepcionar, ya que nos presenta batería de 5000mAh, potencia suficiente para utilizarlo por casi todo un día, pero cuando necesitas recargar posees carga rápida de 25W, algo bueno para la época, pero que en 2026 queda un tanto desfazado, pero, pese a ello el terminal estará listo al 100 pro ciento en una hora y media, aproximadamente.

No menos importante es la protección con que cuenta el dispositivo viene Corning Gorilla Glass 5 para soportar golpes y caídas, pero también incluye certificación IP67, por lo que está capacitado para soportar el embate del polvo y ser sumergido en agua a un metro de profundidad sin presentar daños o averías.

¿Vale la pena el Samsung A54 en 2026?

En la actualidad, este celular ha bajado tremendamente de precio respecto a su año de lanzamiento, por lo que en 2026 lo puedes encontrar entre los US$100 dólares a US$200 dólares. En sitios como México ronda los 4,500 o 6,000 pesos mexicanos. Sin embargo, en Perú el costo del Samsung A54 puede resultar muy elevado para muchos, ya que ronda los 1200 a 1500 soles, un monto prácticamente igual al del Galaxy A56 en este país.