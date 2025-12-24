DECISIÓN presidencial: Trump pasará Nochebuena y Navidad en su mansión de Florida
Donald Trump celebrará las fiestas navideñas fuera de Washington y permanecerá en su residencia de Florida hasta después de Año Nuevo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió pasar Nochebuena y Navidad lejos de la Casa Blanca, instalándose en su residencia privada de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida. El mandatario dejó Washington días antes de las celebraciones y permanecerá en Palm Beach durante el receso de fin de año, según su agenda oficial.
Golf, llamadas y agenda sin actos públicos
Durante el inicio de su estadía, Trump dedicó parte del día a jugar golf en su club privado de West Palm Beach, una de sus actividades recreativas habituales. Más tarde, tiene previsto participar en una tradición navideña: responder llamadas de niños que siguen el recorrido de Santa Claus a través del sistema del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.
Mar-a-Lago vuelve a ser el centro de las fiestas presidenciales.
Además, el presidente planea comunicarse telefónicamente con tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero para enviarles mensajes de saludo por las fiestas. De acuerdo con la programación difundida por la Casa Blanca, no hay eventos públicos previstos para el Día de Navidad.
Mar-a-Lago, el refugio presidencial en invierno
Mar-a-Lago es un exclusivo club social y resort que Trump adquirió en 1985 y que utilizó con frecuencia durante su primer mandato presidencial. En ese período, la residencia se convirtió en un punto habitual de encuentros políticos y diplomáticos, al punto de ser conocida como la “Casa Blanca de invierno”.
Esta semana, el mandatario incluso ofreció allí una conferencia de prensa para anunciar nuevos proyectos vinculados a la Armada de Estados Unidos.
Una tradición personal y familiar
Durante sus anteriores etapas en el poder, Trump solía pasar las fiestas navideñas en Mar-a-Lago y asistir a servicios religiosos en la iglesia Bethesda-by-the-Sea, donde contrajo matrimonio con la primera dama, Melania Trump. Todo indica que el presidente permanecerá en Florida al menos hasta después de Año Nuevo, manteniendo una agenda reducida y enfocada en actividades privadas.
