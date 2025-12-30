ALERTA internacional: Estados Unidos endurece ADVERTENCIAS de viaje y eleva el RIESGO en varios destinos

Viajar fuera de Estados Unidos ahora exige más atención que nunca. A pocos días de cerrar el año, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una actualización clave de sus advertencias de viaje, un sistema que orienta a ciudadanos, aerolíneas, aseguradoras y empresas sobre los riesgos reales en cada destino del mundo.

La revisión, difundida en diciembre de 2025, clasifica a los países y territorios en cuatro niveles de riesgo, una escala que se ajusta de forma permanente según la evolución de la seguridad, la estabilidad política, la salud pública y la capacidad de respuesta local ante emergencias.

¿Por qué es importante esta actualización?

Las advertencias no son simbólicas: influyen directamente en la protección consular, las decisiones de las aseguradoras, los paquetes turísticos y la planificación de viajes de millones de personas. Además, sirven como guía oficial para saber dónde viajar con precaución y dónde no hacerlo.

Actualizan el mapa global de riesgo para viajeros.

Según el Departamento de Estado, los análisis se basan en información de embajadas, reportes de inteligencia, organismos internacionales y autoridades locales, por lo que los niveles pueden cambiar en cualquier momento.

Así funciona el sistema de advertencias de viaje

Estados Unidos utiliza una escala de cuatro niveles, vigente desde 2018:

Nivel 1 – Precauciones normales: destinos con condiciones similares a EE. UU.

destinos con condiciones similares a EE. UU. Nivel 2 – Precaución reforzada: existen riesgos adicionales como criminalidad o amenazas sanitarias.

existen riesgos adicionales como criminalidad o amenazas sanitarias. Nivel 3 – Reconsiderar el viaje: se recomienda evitar el destino salvo que sea estrictamente necesario.

se recomienda evitar el destino salvo que sea estrictamente necesario. Nivel 4 – No viajar: riesgo extremo por conflictos armados, terrorismo o ausencia de apoyo consular.

Países considerados de menor riesgo

En la actualización de diciembre, el Nivel 1 incluye destinos donde se aconseja viajar con normalidad. Entre ellos figuran Australia, Canadá, Japón, Portugal, Suiza y Noruega, además de varios países de Europa, Asia y Oceanía.

Aun así, el Departamento de Estado advierte que ciertas regiones dentro de estos países pueden presentar riesgos específicos, por lo que recomienda revisar cada caso en detalle.

Nivel 2: destinos con advertencias reforzadas

El Nivel 2 agrupa países donde se detectan amenazas adicionales. En esta categoría aparecen España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, China, Chile, Costa Rica, Cuba y República Dominicana, entre otros.

La advertencia no implica evitar el viaje, pero sí extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas, eventos masivos o regiones con antecedentes de disturbios.

Nivel 3: viajar solo si es imprescindible

El Nivel 3 incluye países donde las autoridades estadounidenses recomiendan reconsiderar el viaje. En diciembre de 2025, la lista incorpora destinos como Nicaragua, Nepal, Tanzania, Trinidad y Tobago y Uganda, debido a riesgos como violencia, secuestros o sistemas sanitarios limitados.

Nivel 4: países donde EE. UU. pide no viajar

El nivel más alto de alerta está reservado para destinos donde la vida y la seguridad corren peligro. Según el Departamento de Estado, en esta categoría figuran Afganistán, Irán, Siria, Rusia, Sudán, Venezuela, Somalia y Ucrania, entre otros.

En estos casos, la capacidad de asistencia consular es muy limitada o inexistente, lo que incrementa el riesgo para los ciudadanos estadounidenses.

¿Cómo se decide el nivel de cada país?

Para asignar cada advertencia, el Departamento de Estado evalúa:

Criminalidad y violencia

Amenazas terroristas

Estabilidad política y social

Calidad de los servicios médicos

Riesgo de desastres naturales

Posibilidad real de asistencia consular

Además, la agencia recomienda registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite recibir alertas y facilitar la localización en emergencias. Aunque las advertencias no prohíben viajar, sí influyen en seguros, cancelaciones, coberturas médicas y decisiones corporativas. Por eso, las autoridades insisten en revisar los niveles antes de comprar pasajes o cerrar itinerarios.