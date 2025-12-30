PELIGRO para camioneros: desde esta fecha quedará TOTALMENTE PROHIBIDA esta maniobra clave en calles residenciales

Los conductores de transporte de carga que circulan por California deberán prepararse para un cambio profundo en las reglas de tránsito. Una reciente normativa estatal establece limitaciones estrictas al paso de camiones por calles residenciales, una medida que ya genera debate entre camioneros y autoridades locales.

La disposición, conocida como AB 98, fue impulsada por la Asamblea estatal con el objetivo de reordenar el tránsito pesado, especialmente en zonas altamente pobladas como el Inland Empire. A partir de su implementación, los camiones ya no podrán utilizar calles residenciales como rutas habituales y deberán ajustarse a corredores designados exclusivamente para transporte de carga.

Camioneros deberán usar rutas obligatorias fuera de barrios.

Las autoridades aseguran que esta decisión busca reducir el impacto del tráfico pesado en los barrios, disminuir el ruido, proteger el pavimento y mejorar la calidad de vida de los residentes. Al mismo tiempo, se espera una reducción en la contaminación ambiental y un mejor control del flujo vehicular.

¿Desde cuándo se aplicará la nueva norma?

La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, los camioneros deberán utilizar las rutas alternativas que definan los gobiernos locales para continuar con sus operaciones logísticas sin enfrentar sanciones.

Según voceros oficiales, estas nuevas rutas permitirán una circulación más fluida para el transporte pesado e incluirán zonas de descanso, servicios de comida y hospedaje, lo que podría representar una mejora en las condiciones laborales de quienes realizan trayectos largos.

Otras leyes de tránsito aprobadas en California en 2025

Además de la AB 98, el estado aprobó otras normas que impactan directamente a conductores y empleadores:

AB 413: prohíbe estacionar vehículos a menos de 6 metros de los cruces peatonales.

prohíbe estacionar vehículos a menos de 6 metros de los cruces peatonales. Cambios en delitos vehiculares: los fiscales deberán probar que existió “entrada forzada” para tipificar allanamientos de autos.

los fiscales deberán probar que existió “entrada forzada” para tipificar allanamientos de autos. Ofertas laborales: los empleadores ya no podrán exigir licencia de conducir vigente como requisito general.

los empleadores ya no podrán exigir licencia de conducir vigente como requisito general. Aumento de coberturas: se duplican los montos mínimos para cubrir lesiones, muertes y daños materiales en accidentes.

Estas modificaciones marcan un endurecimiento y modernización de las normas de tránsito en California, con efectos directos tanto para camioneros como para conductores particulares.