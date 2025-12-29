Walmart abrirá en Año Nuevo, Costco cerrará: qué tiendas funcionarán el 31 de diciembre y el 1 de enero en Estados Unidos

Mientras el reloj avanza hacia el cierre del año, miles de familias en Estados Unidos se enfrentan a un dilema práctico: resolver compras de último momento sin saber qué tiendas estarán abiertas. La transición entre el 31 de diciembre y el 1 de enero no solo marca un nuevo comienzo, sino también un cambio drástico en el funcionamiento de comercios y servicios esenciales.

La clave está en entender que no todos los días festivos funcionan igual. El 31 de diciembre no es feriado federal, lo que permite que muchas cadenas operen con normalidad o con horarios acotados. En cambio, el 1 de enero sí figura como día festivo nacional, lo que impacta directamente en bancos, envíos, oficinas públicas y grandes tiendas.

Algunas tiendas celebran abiertas, otras bajan la persiana.

Qué pasa con los comercios en la transición al Año Nuevo

Durante la víspera de Año Nuevo, varios supermercados y cadenas minoristas abren, aunque reducen su horario para permitir el cierre anticipado. Otras optan directamente por no operar al día siguiente.Entre las cadenas que ajustan su funcionamiento el 31 de diciembre, se encuentran Aldi y Trader Joe’s, que suelen cerrar más temprano de lo habitual. En ambos casos, sus locales no abren el 1 de enero.

Tiendas que NO abrirán el 1 de enero

El primer día del año llega con persianas bajas para algunas de las cadenas más grandes del país. Tanto Costco como Sam’s Club confirman el cierre total de sus sucursales durante el feriado.

A esto se suma la suspensión de servicios bancarios y logísticos: bancos, tribunales, FedEx, UPS y el Servicio Postal de Estados Unidos no operan el 1 de enero.

Las tiendas que sí permiten compras en Año Nuevo

No todo son malas noticias. Para quienes necesiten resolver compras urgentes, Walmart mantendrá sus puertas abiertas tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, con horarios regulares. Target también operará, aunque algunas sucursales podrían cerrar antes la noche del 31. Aunque estas pautas aplican a nivel nacional, los horarios pueden variar según la ciudad o el estado. Por eso, la mejor decisión antes de salir es verificar el horario específico de tu tienda local y evitar viajes innecesarios en pleno festejo.