PROHIBICIÓN en aulas de Estados Unidos: más escuelas VETAN los celulares y cambian las reglas en clase

Cada vez más escuelas en Estados Unidos están tomando una decisión contundente: sacar los celulares del aula. Lejos de ser solo una medida disciplinaria, los primeros resultados muestran un impacto profundo en la convivencia escolar, la atención de los alumnos y hasta en su desempeño académico.

Un informe reciente de The Wall Street Journal analizó experiencias de distritos urbanos y rurales donde se aplicaron restricciones estrictas al uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar. El balance es claro: menos peleas, menos acoso y un clima de aprendizaje más estable.

Aulas con mayor concentración y mejor clima escolar.

Menos conflictos y un aula más controlada

En California, el distrito Sierra Sands Unified decidió limitar el uso de celulares tras detectar un aumento alarmante de episodios de violencia y problemas de disciplina. Las autoridades educativas observaron que muchos conflictos se organizaban de forma silenciosa a través de mensajes y redes sociales, sin que los adultos pudieran intervenir a tiempo.

Tras aplicar la prohibición, los cambios fueron inmediatos. En solo diez semanas, los incidentes por amenazas y agresiones físicas se redujeron casi a la mitad. Los casos de acoso cayeron de forma drástica y las suspensiones disminuyeron de manera sostenida, devolviendo el control a las aulas.

El caso de Florida y el impacto a largo plazo

Florida fue uno de los primeros estados en avanzar con una política obligatoria sobre celulares en escuelas, en 2023. El inicio fue complejo: durante el primer año, aumentaron las sanciones porque muchos estudiantes incumplieron la norma. Sin embargo, ese efecto fue temporal.

Con el tiempo, la disciplina se estabilizó, mejoró la asistencia y comenzaron a aparecer avances académicos. En el segundo año, las escuelas donde el uso del celular era más intenso antes de la prohibición registraron mejoras medibles en pruebas estandarizadas, especialmente entre estudiantes varones.

Estados legislan para unificar reglas

Uno de los principales problemas iniciales fue la aplicación desigual de las normas. Cuando cada docente decidía cómo controlar los teléfonos, se generaba desgaste y conflictos internos. Esto cambió cuando los estados empezaron a legislar políticas claras y obligatorias. Actualmente, 37 estados ya aprobaron algún tipo de regulación que limita o prohíbe el uso de celulares en los centros educativos, lo que permitió una implementación más pareja y efectiva.

Docentes que trabajan en escuelas con prohibición total coinciden en un punto: el ambiente en el aula cambió. Ya no hay interrupciones constantes, grabaciones sin permiso ni presión por las redes sociales. Las clases fluyen con mayor calma y los estudiantes muestran más interacción cara a cara.

Incluso se observan cambios menos tangibles pero igual de relevantes: más juegos, más diálogo entre compañeros y una recuperación de conductas propias de la infancia que habían quedado desplazadas por las pantallas.

Un debate que sigue abierto

A pesar de los resultados positivos, el debate no está cerrado. Padres que quieren comunicarse con sus hijos, estudiantes que resisten la norma y desafíos logísticos siguen presentes. Sin embargo, la experiencia acumulada sugiere que reducir la hiperconectividad en la escuela mejora tanto la conducta como el aprendizaje.

Las aulas sin celulares comienzan a consolidarse como una estrategia efectiva para priorizar la concentración, el respeto y el bienestar de los estudiantes frente a la conectividad permanente.