CONFIRMADO: EE.UU. entregará un NUEVO beneficio de hasta $5,000 a hogares con hijos en 2026
El Gobierno de EE.UU. confirmó un beneficio de hasta $5,000 para familias con hijos en 2026. No todos califican y estos son los requisitos oficiales.
Una medida fiscal anunciada por el Gobierno de Estados Unidos marcará un alivio económico para miles de hogares en 2026. Se trata de un beneficio que permitirá recibir hasta $5,000 en efectivo, siempre que se cumplan condiciones muy específicas relacionadas con la adopción de menores.
Aunque la cifra ha generado gran expectativa, las autoridades aclararon que no es un pago universal y que solo un grupo determinado de familias podrá acceder al monto completo. Por ello, es clave conocer quiénes califican y qué gastos pueden ser cubiertos.
Nuevo beneficio federal entregará dinero en efectivo a padres adoptivos.
¿Qué familias recibirán hasta $5,000 en 2026?
El beneficio corresponde al Crédito Tributario por Adopción, un programa federal diseñado para apoyar económicamente a padres que adoptan a un menor de edad, ya sea dentro o fuera del país.
Este crédito permite recuperar parte de los costos del proceso de adopción y, en ciertos casos, recibir hasta $5,000 mediante depósito directo, incluso si no se adeudan impuestos.
Principales características del beneficio
- Monto máximo total: hasta US$17,280 por niño adoptado (año fiscal 2025).
- Parte reembolsable: hasta US$5,000 en efectivo.
- Tipos de adopción válidos: doméstica, internacional, privada y foster care.
- Ajuste por inflación: el monto se actualiza automáticamente cada año.
Requisitos para acceder al beneficio en EE.UU.
Según el Internal Revenue Service (IRS), los solicitantes deben cumplir condiciones divididas en tres grupos:
Condiciones del proceso de adopción
- La adopción debe estar legalmente finalizada a partir de 2025.
- Se aceptan adopciones domésticas, internacionales, privadas y del sistema foster care.
- Es obligatorio presentar documentos oficiales, incluido el Fallo Final de Adopción.
Requisitos del menor adoptado
- El niño debe ser menor de 18 años al momento de la adopción.
- Si supera esa edad, debe demostrarse una incapacidad física o mental permanente.
Límites de ingresos y residencia
- Ingreso anual ajustado (MAGI) menor a US$259,190 para recibir el beneficio completo.
- El monto se reduce progresivamente entre US$259,190 y US$299,190.
- La familia debe residir legalmente en Estados Unidos.
¿Qué gastos se pueden cubrir con los $5,000?
El crédito permite reembolsar costos directamente vinculados al proceso de adopción.
Gastos elegibles
- Honorarios legales y judiciales
- Tarifas de agencias de adopción autorizadas
- Gastos de viaje (transporte, hospedaje y alimentación)
- Costos administrativos
- Re-adopciones internacionales
Gastos no permitidos
- Adopción de hijastros
- Maternidad subrogada
- Gastos ya reembolsados por empleadores
- Costos que infrinjan leyes estatales o federales
