MUCHA ATENCIÓN, venezolanos en EE. UU.: el DHS detalla OPORTUNIDAD MIGRATORIA tras la captura de Maduro
DHS aclara que no hay un beneficio migratorio automático tras la captura de Maduro, pero el asilo y refugio siguen disponibles según la ley vigente.
La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 ha desatado rumores y expectativas sobre posibles cambios migratorios para venezolanos que residen en Estados Unidos.
En medio de estos debates, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, hizo unas declaraciones que fueron interpretadas de distintas formas y rápidamente generaron confusión en redes sociales.
Qué dijo DHS realmente
Durante una entrevista en televisión, la secretaria Kristi Noem mencionó que los venezolanos que estaban bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) "tienen la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado", lo que fue interpretado por algunos medios y usuarios en redes como una nueva vía migratoria especial tras la captura de Nicolás Maduro. Esa lectura generó expectativas y confusión entre quienes esperaban un beneficio migratorio inmediato.
El DHS destaca la opción de que los venezolanos regresen a su país con seguridad y esperanza tras la captura de Maduro.
Sin embargo, el DHS desmintió que exista un nuevo programa o beneficio exclusivo para este grupo y aclaró que Noem no dijo que los venezolanos con TPS obtendrán refugiado o asilo automáticamente en EE. UU., además de recordar que el programa TPS para venezolanos fue cancelado anteriormente.
La agencia también indicó que los venezolanos ahora "pueden regresar a su país con esperanza para su futuro", una referencia al contexto político tras la captura de Maduro, aunque esto no crea un beneficio migratorio automático.
Qué deben considerar los venezolanos en EE. UU.
- El asilo sigue vigente: si temes persecución u otras amenazas en Venezuela, puedes solicitar asilo conforme a la ley.
- El refugio debe solicitarse desde fuera de EE. UU.: no se puede obtener automáticamente dentro del país.
- No hay un beneficio migratorio automático por la captura de Maduro: cualquier solicitud de refugio o asilo debe cumplir con los criterios legales vigentes y ser evaluada caso por caso.
- 1
