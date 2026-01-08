- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
EXCELENTE NOTICIA para escuelas de California: 11 NUEVAS LEYES bridan protecciones contra redadas y aulas más seguras
California aprueba 11 leyes escolares que protegen a estudiantes de redadas, promueven inclusión y limitan el uso de celulares en las aulas.
California da un paso histórico para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes con la aprobación de 11 nuevas leyes escolares. Estas normas abordan desde la protección ante redadas de inmigración hasta la inclusión de baños de género neutro y restricciones al uso de teléfonos celulares en las aulas.
PUEDES VER: ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE.UU.
Además, las leyes refuerzan los derechos de los padres y tutores, mejoran el acceso a la educación superior y crean nuevas oficinas de derechos civiles para prevenir la discriminación escolar, asegurando escuelas más seguras e inclusivas para todos los estudiantes.
Las 11 leyes que cambiarán las escuelas de California
11 nuevas leyes bridan protecciones contra redadas y aulas más seguras en California.
- Ley de Escuelas Refugio (AB 49): Protege a los estudiantes inmigrantes prohibiendo que oficiales de inmigración ingresen a los campus o reciban información sobre familias sin orden judicial.
- Ley de Plan de Preparación Familiar (AB 495): Amplía la autoridad de familiares para cuidar y tomar decisiones sobre niños si los padres son detenidos o deportados.
- Oficina de Derechos Civiles en Escuelas (AB 715): Crea una oficina estatal que ayudará a identificar y prevenir la discriminación escolar basada en antisemitismo, género, religión y estado LGBTQ+.
- Creación de puestos de seguimiento de discriminación (SB 48): Cuatro cargos designados por el gobernador para rastrear e informar sobre casos de discriminación en los distritos escolares.
- Baños de género neutro (SB 760): Exige que todas las escuelas públicas tengan al menos un baño accesible a todos los géneros, abierto y desbloqueado para los estudiantes.
- Ley de Escuelas Libres de Teléfonos (AB 3216): Limita el uso de teléfonos celulares durante el horario escolar para reducir distracciones, acoso y problemas de salud mental.
- Eliminación de sanciones a padres por inasistencia escolar (AB 461): Los padres de niños con ausencias crónicas ya no enfrentarán multas ni cárcel; se prioriza el apoyo educativo.
- Admisión directa a la Universidad Estatal de California (SB 640): Facilita el ingreso a CSU a estudiantes de secundaria que cumplan requisitos académicos, reduciendo obstáculos administrativos.
- Identificaciones escolares con línea de ayuda para suicidio (AB 727): Tarjetas de estudiantes incluirán el número de The Trevor Project, apoyando a jóvenes LGBTQ+ en crisis.
- Extensión de AB 49 a jardines de infancia: Protege a niños en cuidado infantil y jardines de niños prohibiendo que el personal recopile información sobre estatus migratorio.
- Representación de educación infantil en la Comisión de Acreditación de Maestros (AB 1123): Obliga a que un miembro votante de la comisión tenga experiencia en educación infantil, fortaleciendo la formación de maestros.
Estas leyes garantizan que los estudiantes puedan asistir a la escuela sin temor, protegiendo especialmente a comunidades inmigrantes y LGBTQ+. También promueven inclusión, equidad y bienestar en todos los niveles educativos.
- 1
ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE. UU.
- 2
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 3
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90