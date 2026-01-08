EXCELENTE NOTICIA para escuelas de California: 11 NUEVAS LEYES bridan protecciones contra redadas y aulas más seguras

California da un paso histórico para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes con la aprobación de 11 nuevas leyes escolares. Estas normas abordan desde la protección ante redadas de inmigración hasta la inclusión de baños de género neutro y restricciones al uso de teléfonos celulares en las aulas.

Además, las leyes refuerzan los derechos de los padres y tutores, mejoran el acceso a la educación superior y crean nuevas oficinas de derechos civiles para prevenir la discriminación escolar, asegurando escuelas más seguras e inclusivas para todos los estudiantes.

Las 11 leyes que cambiarán las escuelas de California

11 nuevas leyes bridan protecciones contra redadas y aulas más seguras en California.

Ley de Escuelas Refugio (AB 49) : Protege a los estudiantes inmigrantes prohibiendo que oficiales de inmigración ingresen a los campus o reciban información sobre familias sin orden judicial.

: Protege a los estudiantes inmigrantes prohibiendo que oficiales de inmigración ingresen a los campus o reciban información sobre familias sin orden judicial. Ley de Plan de Preparación Familiar (AB 495) : Amplía la autoridad de familiares para cuidar y tomar decisiones sobre niños si los padres son detenidos o deportados.

: Amplía la autoridad de familiares para cuidar y tomar decisiones sobre niños si los padres son detenidos o deportados. Oficina de Derechos Civiles en Escuelas (AB 715) : Crea una oficina estatal que ayudará a identificar y prevenir la discriminación escolar basada en antisemitismo, género, religión y estado LGBTQ+.

: Crea una oficina estatal que ayudará a identificar y prevenir la basada en antisemitismo, género, religión y estado LGBTQ+. Creación de puestos de seguimiento de discriminación (SB 48) : Cuatro cargos designados por el gobernador para rastrear e informar sobre casos de discriminación en los distritos escolares.

: Cuatro cargos designados por el gobernador para rastrear e informar sobre casos de discriminación en los distritos escolares. Baños de género neutro (SB 760) : Exige que todas las escuelas públicas tengan al menos un baño accesible a todos los géneros, abierto y desbloqueado para los estudiantes.

: Exige que todas las escuelas públicas tengan al menos un baño accesible a todos los géneros, abierto y desbloqueado para los estudiantes. Ley de Escuelas Libres de Teléfonos (AB 3216) : Limita el uso de teléfonos celulares durante el horario escolar para reducir distracciones, acoso y problemas de salud mental.

: Limita el uso de durante el horario escolar para reducir distracciones, acoso y problemas de salud mental. Eliminación de sanciones a padres por inasistencia escolar (AB 461) : Los padres de niños con ausencias crónicas ya no enfrentarán multas ni cárcel; se prioriza el apoyo educativo.

: Los padres de niños con ausencias crónicas ya no enfrentarán multas ni cárcel; se prioriza el apoyo educativo. Admisión directa a la Universidad Estatal de California (SB 640) : Facilita el ingreso a CSU a estudiantes de secundaria que cumplan requisitos académicos, reduciendo obstáculos administrativos.

: Facilita el ingreso a CSU a estudiantes de secundaria que cumplan requisitos académicos, reduciendo obstáculos administrativos. Identificaciones escolares con línea de ayuda para suicidio (AB 727) : Tarjetas de estudiantes incluirán el número de The Trevor Project, apoyando a jóvenes LGBTQ+ en crisis.

: Tarjetas de estudiantes incluirán el número de The Trevor Project, apoyando a jóvenes LGBTQ+ en crisis. Extensión de AB 49 a jardines de infancia : Protege a niños en cuidado infantil y jardines de niños prohibiendo que el personal recopile información sobre estatus migratorio.

: Protege a niños en cuidado infantil y jardines de niños prohibiendo que el personal recopile información sobre estatus migratorio. Representación de educación infantil en la Comisión de Acreditación de Maestros (AB 1123): Obliga a que un miembro votante de la comisión tenga experiencia en educación infantil, fortaleciendo la formación de maestros.

Estas leyes garantizan que los estudiantes puedan asistir a la escuela sin temor, protegiendo especialmente a comunidades inmigrantes y LGBTQ+. También promueven inclusión, equidad y bienestar en todos los niveles educativos.