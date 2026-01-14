PELIGRO para inmigrantes: EE. UU. elimina el TPS para este país y fija fecha límite para ABANDONAR el país

El Gobierno de Estados Unidos volvió a endurecer su política migratoria con una decisión que impacta directamente en miles de familias extranjeras. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Somalia, una medida que activa una cuenta regresiva para abandonar el país antes del 17 de marzo de 2026.

El anuncio fue difundido oficialmente desde la Casa Blanca y respaldado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), generando preocupación inmediata en comunidades migrantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades locales en estados con alta presencia de población extranjera.

El fin del TPS deja a miles de familias somalíes contra el reloj en EE. UU.

La confirmación llegó a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien publicó el mensaje en la red social X. Poco después, USCIS reforzó la advertencia: los ciudadanos somalíes amparados por el TPS deberán dejar Estados Unidos antes de la fecha establecida, sin excepciones anunciadas hasta el momento.

Un estatus con más de 30 años de vigencia

Estados Unidos concede el TPS a ciudadanos de países afectados por guerras, crisis humanitarias o desastres naturales. En el caso de Somalia, este beneficio fue otorgado por primera vez en 1991, en medio del colapso institucional y la violencia armada. Desde entonces, había sido renovado de forma consecutiva durante más de tres décadas.

Sin embargo, la actual administración considera que las condiciones que justificaban esa protección ya no existen.

Endurecimiento del discurso migratorio

En declaraciones a Fox News, la secretaria del DHS, Kristi Noem, fue tajante: “Temporal significa temporal”. Según explicó, permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan en el país “ya no responde a los intereses nacionales”.

El propio Donald Trump ha intensificado en las últimas semanas sus críticas hacia la inmigración proveniente de África y Medio Oriente, con declaraciones que han generado fuerte rechazo por parte de líderes civiles y defensores de derechos humanos.

Minnesota, en el centro de la tensión

La polémica también alcanzó a Minnesota, hogar de una de las comunidades somalíes más grandes del país. Desde la Casa Blanca se mencionaron recientes investigaciones por presunto fraude en programas sociales como argumento para reforzar su postura migratoria, pese a que organizaciones locales advierten sobre estigmatización colectiva.

Riesgo de deportaciones masivas

De acuerdo con NBC News, organizaciones proinmigrantes alertan que el fin del TPS dejaría a miles de personas expuestas a procesos de deportación, incluso a quienes llevan décadas viviendo en Estados Unidos, con empleos estables, hijos nacidos en el país y fuertes lazos comunitarios.

Con la fecha límite ya definida, el mensaje del Gobierno es claro: el TPS no es permanente. Para miles de familias somalíes, comienza ahora una etapa marcada por la incertidumbre, el temor y la urgencia de buscar alternativas legales antes de que el reloj llegue a cero.