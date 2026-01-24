ALERTA ROJA en Nueva York: declaran ESTADO DE EMERGENCIA por tormenta invernal que amenaza con paralizar la ciudad

Nueva York se encuentra en alerta roja ante la inminente llegada de una tormenta invernal de gran intensidad que podría paralizar la ciudad durante el fin de semana. Las autoridades advierten sobre fuerte nevadas, temperaturas extremas y condiciones peligrosas para millones de residentes.

Frente a este escenario, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia, una medida preventiva que busca acelerar la respuesta de los organismos estatales y minimizar el impacto de un fenómeno climático que algunos expertos califican como potencialmente histórico.

Nueva York se prepara para un temporal severo

La declaración del estado de emergencia en Nueva York permite movilizar recursos clave, coordinar equipos de respuesta y reforzar los servicios esenciales ante el avance del temporal. Se espera que la ciudad y sus alrededores registren entre 12 y 18 pulgadas de nieve, además de hielo y vientos intensos.

Nueva York declara estado de emergencia por una tormenta invernal.

Hochul pidió a la población no subestimar el pronóstico y evitar desplazamientos innecesarios. "Estamos acostumbrados al invierno, pero esta tormenta representa un riesgo real para la seguridad pública", señaló durante una conferencia de prensa.

Impacto nacional y primeras consecuencias

La tormenta invernal no solo afecta a Nueva York. Al menos otros 13 estados, entre ellos Texas, Virginia, Georgia, Kentucky y Carolina del Norte, además de Washington D.C., también han declarado emergencias ante el avance del sistema climático.

Las primeras consecuencias ya se hacen sentir: más de mil vuelos cancelados, posibles cortes de electricidad, caída de árboles y compras masivas en supermercados, donde muchos estantes quedaron vacíos ante la preocupación por un fin de semana largo y extremadamente frío.