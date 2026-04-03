Exfigura de Bolívar se unió a los trabajos de Alianza Lima para el clásico tras estar en México

Alianza Lima se alista para plantarle cara a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules quieren conseguir un nuevo triunfo que les permite seguir en la cima de la tabla. En medio de la expectativa, se conoció que los ‘íntimos’ acaban de incorporar a sus entrenamientos a un exjugador de Bolívar tras poner fin a su estadía en México.

Exfigura de Bolívar se unió a los trabajos de Alianza Lima para el clásico

En la previa del encuentro ante Universitario en el Monumental, se conoció que el plantel de Alianza Lima se prepara con intensidad para el duelo. En ese sentido, el periodista Gerson Cuba indicó que los ‘íntimos’ han incorporado en su plantel a un exjugador de Bolívar tras estar en México. Se trata de Guillermo Viscarra.

Según señaló el hombre de prensa, el golero boliviano ya se sumó a los entrenamientos junto al resto de su compañero, luego de no haber podido conseguir la clasificación al Mundial 2026 con su selección en el repechaje disputado en México.

Guillermo Viscarra se sumó a los trabajos de Alianza Lima tras volver de México con la 'Verde'.

“Guillermo Viscarra se une a los trabajos de Alianza Lima. El equipo blanquiazul entrena por la tarde en Matute y luego concentra en el Hilton”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, ‘Billy’ ya puede volver a ser incluido en la lista de convocados para los próximo duelos de Alianza Lima en esta temporada. Por lo pronto, se espera que pueda ser incluido en la nómina para el clásico del fútbol peruano, aunque el titular seguirá siendo Alejandro Duarte.

Alianza Lima pierde a jugar titular para el clásico

Pese a que contarán con la presencia de Guillermo Viscarra en el clásico, previo al encuentro se conoció que el chileno Esteban Pavez no será considerado en los convocados por precaución. El chileno sufrió un desgarro y, aunque ha tenido una gran evolución, la idea del comando técnico de Alianza Lima es evitar una lesión mayor.