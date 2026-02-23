Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy: a qué hora juega y qué canal transmite la Copa Argentina
Revisa los horarios confirmados para ver el partido entre Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy y canales que transmiten el partido de la Copa Argentina.
Boca Juniors, bajo el mando de Claudio Úbeda, alista nuevas sorpresas para afrontar el partido ante Gimnasia Chivilcoy como parte de la Copa Argentina. Ambos equipos se enfrentan por los 32vos de final y el encuentro será en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Conoce la hora de juego y dónde ver en vivo.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy?
A continuación, vas a poder revisas cuáles son los horarios de diferentes países para que no te pierdan ningún minuto del parido entre Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy, válido por la primera ronda de la destacada Copa Argentina.
- México: 18:15 horas
- Colombia / Perú: 19:15 horas
- Argentina / Chile: 21:15 horas
- EE.UU. (ET): 19:15 horas
Boca Juniors comenzará su camino en la competición en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El 'Xeneize' tiene la obligación de llevarse una victoria luego de la mala racha que viene afrontando tras no conocer lo que es un triunfo desde hace mucho tiempo. La última vez que salió con un resultado a favor fue el 8 de febrero.
Por su parte, Gimnasia Chivilcoy podría escribir un histórico capítulo en su historia en su primer partido oficial del año. Boca Juniors intentará imponer toda su calidad para seguir avanzando a la siguiente fase, pero no la tendrá frente a este duro rival.
¿Dónde ver Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy?
Si quieres seguir todas las incidencias de este encuentro, puedes seguirlo en vivo a través de la señal de TyC Sports en todos los operadores de cable. También podrás seguir desde cualquier aplicativo móvil en TyC Sports Play. En otros países de Sudamérica se puede seguir el cotejo en TyC Sports Internacional.
- Argentina: TyC Sports Argentina y TyC Sports Play
- Bolivia: TyC Sports Internacional
- Brasil: Xsports
- Chile: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Paraguay: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Uruguay: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports Internacional
- México: Fanatiz México y TyC Sports Internacional
Posibles alineaciones
- Once de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón; Miguel Merentiel, Édinson Cavani.
- Once de Gimnasia Chivilcoy: Franco Fragueda; Ronaldo Abondetto, Facundo Centurión, Jerónimo Almada, Tobías Macies; Braian Peralta, Sebastián Acuña, G. Esnabella, Maximiliano Martínez; Maximiliano Ibáñez, Nicolás Del Sole.
