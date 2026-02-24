¡Atención! En medio de la evidente inactividad del Congreso con relación a las reformas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), los gobiernos estatales han empezado a implementar medidas para restringir la aplicación de las leyes federales de inmigración. ¿Qué debes tomar en cuenta?

EE. UU.: estos estados están trabajando en estas estrategias claves para enfrentarse a ICE

'Axios' y otros portales internacionales, informaron que, recientemente, varios legisladores de todo EE. UU. se encuentran explorando estrategias para contrarrestar la política migratoria del presidente Trump, lo que ha desencadenado una serie de litigios.

Según los informes, en las sesiones legislativas de este año en estados como Virginia, Colorado y Oregón, se están considerando limitaciones a la aplicación de las leyes federales de inmigración, así como la propuesta de nuevas medidas de responsabilidad.

Sin embargo, Vikram Amar, profesor de derecho en la Universidad de California, ha señalado públicamente que existe un límite en las acciones que pueden tomar los estados. Según Amar, si bien se puede instruir a sus funcionarios locales a no colaborar con el ICE, no tienen la autoridad para dictar cómo debe operar esta agencia federal.

Por su parte, un portavoz de ICE ha criticado estas iniciativas, asegurando que son ilegales y que los funcionarios federales que actúan en el cumplimiento de sus deberes están protegidos de la responsabilidad bajo la legislación estatal.

Así los estados están intentando regular el actuar de las autoridades federales e ICE

En este contexto, varios estados han decidido disolver o prohibir las asociaciones, conocidas como acuerdos 287(g), entre las fuerzas de seguridad locales y el ICE, las cuales se han expandido durante el segundo mandato de Trump.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Wes Moore, del partido demócrata, ha manifestado que su administración colaborará con las autoridades federales para responsabilizar a los delincuentes violentos, pero se opone a acciones que puedan perjudicar de alguna manera la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven.