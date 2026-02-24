ATENCIÓN TOTAL, inmigrantes: portavoz de ICE confirma OPERACIÓN POLICIAL SELECTIVA en estado no santuario

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitieron un comunicado oficial sobre un operativo migratorio en Lawrence, Kansas. Esta acción, realizada el 17 de febrero, ha generado opiniones divididas en la comunidad local.

ICE efectúa operación policial selectiva y arresta a seis inmigrantes en Lawrence, Kansas

Un portavoz de ICE confirmó que la agencia realizó una operación policial selectiva contra la inmigración en Lawrence, que culminó con seis detenciones. Durante el operativo, los agentes detuvieron un vehículo en la intersección de Wakarusa Drive y Harvard Road por razones de seguridad y lo trasladaron al estacionamiento de una iglesia cercana.

Según el comunicado citado por KCTV5, "los oficiales arrestaron a seis inmigrantes indocumentados durante la operación, incluidos tres con antecedentes penales por conducir bajo la influencia del alcohol en Kansas en 2017 y 2023, y dos que reingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, un delito grave". Tres de los arrestados tenían antecedentes penales.

Comunidad responde y autoridades locales ofrecen aclaraciones

La difusión de videos del operativo en redes sociales generó inquietud entre residentes locales y organizaciones comunitarias. La Alianza Santuario de Lawrence informó haber visto agentes en hasta cinco zonas, incluyendo áreas cercanas a la Escuela Primaria Hillcrest y a la Iglesia Rev. City.

Sin embargo, ICE aclaró que "el ICE NO se enfoca en escuelas ni iglesias. No hubo ningún arresto en la Iglesia Rev City y los agentes del ICE NUNCA estuvieron en la Escuela Primaria Hillcrest ni cerca de ella", según reporta KCTV5.

Las autoridades locales también se pronunciaron. El Departamento de Policía de Lawrence señaló que no participó en la operación y recordó que "la ley de inmigración no es competencia del Departamento de Policía de Lawrence, Kansas". Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas expresó su frustración por la falta de coordinación con la agencia federal y calificó el operativo como una medida que "siembra el caos, altera vidas y se escabulle sin decir palabra", según declararon.