0
EN VIVO
Sporting Cristal vs 2 de Mayo

ATENCIÓN TOTAL, inmigrantes: portavoz de ICE confirma OPERACIÓN POLICIAL SELECTIVA en estado no santuario

Durante un operativo de ICE en Lawrence, seis personas inmigrantes fueron detenidas, incluyendo a tres que contaban con antecedentes penales.

María Zapata
Agentes de ICE arrestan inmigrantes en Lawrence, Kansas.
Agentes de ICE arrestan inmigrantes en Lawrence, Kansas. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitieron un comunicado oficial sobre un operativo migratorio en Lawrence, Kansas. Esta acción, realizada el 17 de febrero, ha generado opiniones divididas en la comunidad local.

HIAS advierte que un memorando del USCIS amenaza a refugiados con detención.

PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes: DENUNCIAN enérgicamente memorando del USCIS que amenaza a refugiados con ARRESTO Y DETENCIÓN

ICE efectúa operación policial selectiva y arresta a seis inmigrantes en Lawrence, Kansas

Un portavoz de ICE confirmó que la agencia realizó una operación policial selectiva contra la inmigración en Lawrence, que culminó con seis detenciones. Durante el operativo, los agentes detuvieron un vehículo en la intersección de Wakarusa Drive y Harvard Road por razones de seguridad y lo trasladaron al estacionamiento de una iglesia cercana.

Según el comunicado citado por KCTV5, "los oficiales arrestaron a seis inmigrantes indocumentados durante la operación, incluidos tres con antecedentes penales por conducir bajo la influencia del alcohol en Kansas en 2017 y 2023, y dos que reingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, un delito grave". Tres de los arrestados tenían antecedentes penales.

Comunidad responde y autoridades locales ofrecen aclaraciones

La difusión de videos del operativo en redes sociales generó inquietud entre residentes locales y organizaciones comunitarias. La Alianza Santuario de Lawrence informó haber visto agentes en hasta cinco zonas, incluyendo áreas cercanas a la Escuela Primaria Hillcrest y a la Iglesia Rev. City.

Sin embargo, ICE aclaró que "el ICE NO se enfoca en escuelas ni iglesias. No hubo ningún arresto en la Iglesia Rev City y los agentes del ICE NUNCA estuvieron en la Escuela Primaria Hillcrest ni cerca de ella", según reporta KCTV5.

Las autoridades locales también se pronunciaron. El Departamento de Policía de Lawrence señaló que no participó en la operación y recordó que "la ley de inmigración no es competencia del Departamento de Policía de Lawrence, Kansas". Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas expresó su frustración por la falta de coordinación con la agencia federal y calificó el operativo como una medida que "siembra el caos, altera vidas y se escabulle sin decir palabra", según declararon.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?

  2. ALERTA ROJA, inmigrantes y solicitantes de asilo en EE. UU.: modifican REGLA que restringe el permiso de trabajo para este grupo

  3. ALERTA ROJA, inmigrantes: DENUNCIAN enérgicamente memorando del USCIS que amenaza a refugiados con ARRESTO Y DETENCIÓN

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano