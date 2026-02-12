Tom Homan confirma el FIN DEL DESPLIEGUE masivo de ICE en Minnesota, pero deja un MENSAJE IMPORTANTE: ¿qué pasará en otras ciudades?

El despliegue masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota ha llegado oficialmente a su fin. Así lo confirmó este jueves Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera" durante la administración de Donald Trump, quien además dejó claro que la estrategia de deportaciones continuará en otras ciudades de Estados Unidos.

Tom Homan confirma que finaliza el operativo masivo de ICE en Minnesota tras más de 4.000 arrestos

De acuerdo con AP News, el operativo resultó en la detención de más de 4,000 personas, cifra que Tom Homan calificó como un éxito en materia de seguridad pública.

En declaraciones recogidas por AP News, Homan afirmó: "Con esto y el éxito logrado en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó la operación… he propuesto, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación concluya". Además, explicó que ya comenzó "una reducción significativa de personal", que continuará durante la próxima semana.

La acción federal, que comenzó el 1 de diciembre con el despliegue de hasta 3.000 agentes en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, llega a su fin tras varias semanas de polémica, miles de detenciones y tensiones significativas con las autoridades estatales. Y es que, la operación se vio ensombrecida por dos hechos mortales: los homicidios de Renee Good, el 3 de enero, y de Alex Pretti, el 24 de enero, ambos a manos de agentes federales.

Este jueves, Tom Homan anunció el fin de las redadas contra inmigrantes en Minnesota.

¿Qué ocurrirá en otras ciudades de Estados Unidos?

Aunque el despliegue en Minnesota llega a su fin, Homan dejó un mensaje claro sobre el rumbo de las operaciones migratorias en Estados Unidos. Según informó AP News, el funcionario afirmó: "Tenemos mucho trabajo que hacer en todo el país para eliminar riesgos para la seguridad pública que ni siquiera deberían estar en el país".

Los agentes retirados serán reasignados a otras jurisdicciones o regresarán a sus puestos originales para reforzar operativos en distintas ciudades. Tom Homan también señaló que buscarán una mayor colaboración con las cárceles locales para realizar arrestos dentro de los centros de detención y así evitar operativos en las calles.

Finalmente, reiteró el compromiso de cumplir con la promesa de deportaciones masivas impulsada por Trump: "El presidente Trump hizo una promesa de deportaciones masivas y eso es lo que tendrá este país", citó AP News.