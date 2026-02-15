ALERTA MÁXIMA con ICE: inmigrantes en EE. UU. deben prepararse ante un NUEVO PROYECTO de control fronterizo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está elaborando un ambicioso plan para fortalecer su red de centros de detención en Estados Unidos, lo que podría afectar directamente a la comunidad inmigrante. La información, divulgada por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, proviene de documentos oficiales del gobierno, según reporta Agence France Presse (AFP).

ICE alista centros regionales para procesar migrantes.

Inmigrantes en EE. UU. deben prepararse ante nuevo plan de control fronterizo de ICE

De acuerdo con los documentos obtenidos, ICE proyecta destinar cerca de 40.000 millones de dólares a la expansión de sus instalaciones. Esta medida se enmarca en la política migratoria de la administración de Donald Trump, enfocada en fortalecer el control fronterizo y la detención de inmigrantes.

El plan, denominado "Reorganización de la detención", está bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e incluye la construcción de ocho megacentros con capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas cada uno. Además, se prevé la creación de 16 centros regionales de procesamiento, que podrán albergar entre 1.000 y 1.500 inmigrantes durante periodos de tres a siete días, según reporta Agence France Presse (AFP).

Todo lo que debes saber sobre fechas, costos y nuevas instalaciones

ICE también contempla integrar diez instalaciones que ya se encuentran operativas, lo que elevaría el costo total del proyecto a 38.300 millones de dólares. La agencia estableció como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que todas las instalaciones estén completamente operativas.

En los megacentros, se estima que los migrantes permanecerán hasta 60 días antes de enfrentar la "eventual expulsión", de acuerdo con la misma fuente. Entre los edificios identificados, destaca uno de 30.000 metros cuadrados en Merrimack, New Hampshire, diseñado para albergar entre 400 y 600 camas. Agence France Presse (AFP) subraya que esta medida representa una expansión sin precedentes de la infraestructura de ICE y podría afectar a miles de inmigrantes en todo el país.