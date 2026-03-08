0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Flores y Fertoli no jugarán con Universitario ante Los Chankas por fuerte motivo: "Finalmente..."

Universitario de Deportes no podrá contar con todo el plantel para el duelo ante Los Chankas luego de confirmarse las bajas de Héctor Fertoli y Edison Flores.

Jasmin Huaman
Universitario no contará con Flores ni Fertoli ante Los Chankas.
Universitario no contará con Flores ni Fertoli ante Los Chankas. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

La ‘U’ continúa con el objetivo intacto de continuar con las victorias para acercarse al primer lugar de la tabla de la Liga 1; sin embargo, tras la expectativa que se generó por el regreso de Universitario a Andahuaylas, se confirmó que el equipo de Javier Rabanal no podrá contar con la presencia de Edison Flores ni Héctor Fertoli.

Universitario vs Los Chankas por la fecha 6 del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Los Chankas: el imponente once de Rabanal para ganar en Andahuaylas

Los cremas llegan a este partido luego de conseguir un duro triunfo ante FC Cajamarca en el Monumental y tienen serios planes de conquistar una nueva victoria para volver a ser líderes del Torneo Apertura. En su última visita a Andahuaylas, Los Chankas se quedaron con los tres puntos y esto evitó que los merengues sean campeones invictos en el Clausura.

¿Por qué no juegan Flores ni Fertoli en Universitario?

Además de la ausencia de Sekou Gassama, flamante fichaje de Universitario, ahora también se suman Edison Flores y Héctor Fertoli. El entrenador Javier Rabanal no convocó a ninguno de estos futbolistas y generó asombro en la hinchada. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló el motivo de la ausencia de estas dos figuras.

“Flores y Fertoli estuvieron ayer citados en el hotel del aeropuerto pero hoy se decidió que finalmente no viajen a Andahuaylas. Tienen molestias musculares y se decidió no arriesgarlos. Entendemos que el comando técnico busca no arriesgar a los que no están al 100% para evitar lesiones y perderlos más tiempo”, indicó a través de sus redes sociales.

Se revela el motivo de la ausencia de jugadores de la &#039;U&#039;.

Se revela el motivo de la ausencia de jugadores de la 'U'.

De esta manera, los hinchas empezaron a cuestionar las decisiones de los dirigentes de Universitario por traer refuerzos que no han sabido estar a la altura. Desde que llegó a la ‘U’, Fertoli ha disputado pocos minutos con la camiseta crema.

El partido ante Los Chankas se jugará a las 15:30 horas en Andahuaylas y luego, el tricampeón del fútbol peruano tendrá que concentrarse en el próximo partido ante UTC en Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

  2. Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano