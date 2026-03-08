Flores y Fertoli no jugarán con Universitario ante Los Chankas por fuerte motivo: "Finalmente..."

La ‘U’ continúa con el objetivo intacto de continuar con las victorias para acercarse al primer lugar de la tabla de la Liga 1; sin embargo, tras la expectativa que se generó por el regreso de Universitario a Andahuaylas, se confirmó que el equipo de Javier Rabanal no podrá contar con la presencia de Edison Flores ni Héctor Fertoli.

Los cremas llegan a este partido luego de conseguir un duro triunfo ante FC Cajamarca en el Monumental y tienen serios planes de conquistar una nueva victoria para volver a ser líderes del Torneo Apertura. En su última visita a Andahuaylas, Los Chankas se quedaron con los tres puntos y esto evitó que los merengues sean campeones invictos en el Clausura.

¿Por qué no juegan Flores ni Fertoli en Universitario?

Además de la ausencia de Sekou Gassama, flamante fichaje de Universitario, ahora también se suman Edison Flores y Héctor Fertoli. El entrenador Javier Rabanal no convocó a ninguno de estos futbolistas y generó asombro en la hinchada. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló el motivo de la ausencia de estas dos figuras.

“Flores y Fertoli estuvieron ayer citados en el hotel del aeropuerto pero hoy se decidió que finalmente no viajen a Andahuaylas. Tienen molestias musculares y se decidió no arriesgarlos. Entendemos que el comando técnico busca no arriesgar a los que no están al 100% para evitar lesiones y perderlos más tiempo”, indicó a través de sus redes sociales.

Se revela el motivo de la ausencia de jugadores de la 'U'.

De esta manera, los hinchas empezaron a cuestionar las decisiones de los dirigentes de Universitario por traer refuerzos que no han sabido estar a la altura. Desde que llegó a la ‘U’, Fertoli ha disputado pocos minutos con la camiseta crema.

El partido ante Los Chankas se jugará a las 15:30 horas en Andahuaylas y luego, el tricampeón del fútbol peruano tendrá que concentrarse en el próximo partido ante UTC en Lima.