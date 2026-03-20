Este 19 de marzo, un juez federal impactó a toda la comunidad al extender su decisión de impedir la realización de obras en un almacén ubicado en el condado de Washington, en EE. UU. Este espacio es considerado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como un posible centro de arresto para inmigrantes, con una capacidad para recibir hasta 1.500 extranjeros. ¿Qué pasará ahora?

EE. UU.: juez prorrogó orden que bloquea las operaciones del ICE en centro de detención en este condado

‘Marylandmatters.org’ y otros portales internacionales se refirieron a la última acción que realizó la jueza de distrito estadounidense, Brendan Hurson, quien emitió una orden que extiende por cuatro semanas más una restricción temporal previamente establecida, en respuesta a la demanda de Maryland que busca bloquear la construcción de un centro de detención.

Con esta prórroga, ahora se permitirá al magistrado escuchar a los abogados de los gobiernos estatal y federal previo a tomar una decisión, la cual se espera se lleve a cabo el 16 de abril. El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, presentó el mismo día una solicitud de medida cautelar preliminar para frenar cualquier actividad vinculada con el almacén.

EE. UU.: juez prorrogó orden que bloquea las operaciones del ICE en centro de detención en este condado.

En tanto, en el mes anterior, Brown había interpuesto una demanda contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, asegurando que la decisión de edificar el almacén cerca de Williamsport, una localidad de aproximadamente 2.000 habitantes, es ilegal.

La demanda señala que el ICE adquirió el almacén sin realizar las evaluaciones ambientales necesarias. Este se encuentra próximo a Sample Run, un afluente del arroyo Conocoheague, que desemboca en el río Potomac. En el documento legal también se alega que los funcionarios actuaron sin notificación pública y sin consultar a las autoridades estatales.

¿Cómo ha ido avanzando ICE en este proyecto?

Bajo este contexto, es bueno recalcar que, desde la compra de las instalaciones de 825.000 pies cuadrados en enero de este año, el ICE ha avanzado rápidamente en el proyecto, adjudicando recientemente un contrato de 113 millones de dólares a KVG LLC de Gettysburg, Pensilvania.

Esta situación se ha dado para empezar de inmediato con la transformación del almacén en un extenso centro de detención de inmigrantes. No obstante, ha recibido críticas y cuestionamientos de ciertas autoridades.