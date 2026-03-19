¡Cuidado, extranjeros! El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) ha confirmado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó, recientemente, la detención y deportación de cientos de inmigrantes que se encontraban en estado de gestación, en el período de puerperio o lactancia desde que comenzó la administración de Donald Trump.

Esta situación ha generado alarma entre defensores de los derechos humanos y organizaciones que abogan por la protección de las mujeres y los niños en condiciones vulnerables. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.

EE. UU.: confirman que ICE arrestó y deportó a inmigrantes embarazadas, ¿quiénes son el siguiente grupo?

Medios internacionales y las autoridades estadounidenses confirmaron que, entre el 1 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la sorpresiva deportación de 363 inmigrantes que se encontraban embarazadas, en período de puerperio o lactancia.

Esta información fue compartida en relación a las consultas realizadas por la senadora Patty Murray, demócrata de Washington, el otoño pasado. Vale mencionar que, en este mismo período, se registraron también dieciséis abortos espontáneos.

EE. UU.: confirman que ICE arrestó y deportó a inmigrantes embarazadas, ¿quiénes son el siguiente grupo?

En total, 498 personas en estas condiciones fueron liberadas de los centros de detención del ICE, lo que indica que estuvieron bajo custodia antes de ser dadas de alta. Al 16 de febrero de este 2026, el DHS reportó que 121 detenidas estaban en estado de embarazo, posparto o lactancia, de las cuales nueve se encontraban en el tercer trimestre.

¿Estas deportaciones van en aumento? ¿Cuál es la situación frente a las políticas migratorias?

Bajo este contexto, estas cifras brindan una perspectiva más clara sobre el impacto de las políticas migratorias de la administración Trump en las mujeres en estas situaciones.

Y es que, desde 2019, el DHS ya había informado al Congreso sobre estos casos de manera semestral, aunque dichos informes se interrumpieron en el 2025.