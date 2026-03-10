Este martes 10 de marzo, la Secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, y representantes de otros ocho estados en EE. UU., enviaron una carta al futuro líder de Seguridad Nacional del país americano, solicitando la confirmación de que los agentes federales de inmigración no se harán presentes en los centros de votación durante las próximas elecciones.

Este estado exige a DHS garantías de que no habrá presencia de agentes de ICE en las urnas

En una declaración escrita, Bellows comentó sobre esta preocupante situación en Maine, estado que espera NO contar con agentes en las urnas: “El hecho de que tengamos que pedir garantías por escrito de que el gobierno federal no desplegará agentes armados en las urnas es una triste y alarmante señal de los tiempos que vivimos”.

'Maine Morning Star' y otros portales internacionales compartieron parte de la reciente carta que envió la autoridad de Maine al candidato a Secretario de Seguridad Nacional del estado, Markwayne Mullin.

“La Constitución y las leyes son absolutamente claras al prohibir la presencia de agentes federales armados en los centros de votación, pero tampoco sería el primer intento ilegal del gobierno de interferir con los derechos y la capacidad de los estados para administrar las elecciones”, expresó en su pedido. Se está a la espera de la confirmación.

¿Qué había indicado la exsecretaria de DHS frente a la presencia de agentes federales de ICE en los locales de votación?

Recordemos que la exsecretaria de DHS, Kristi Noem, destituida por Trump el 5 de marzo, afirmó el 3 de marzo ante el Comité Judicial del Senado que no existen planes para la presencia de agentes de ICE en los centros de votación.

Previamente, Heather Honey, subsecretaria adjunta para Integridad Electoral de la Oficina de Estrategia, ya había expresado que cualquier referencia a ICE en estos lugares es solo desinformación. En una sesión informativa que se dio el 25 de febrero, aseguró que ICE no estará presente en los centros de votación durante el actual ciclo electoral.