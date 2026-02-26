0

La controversial foto de Stephen Hawking con dos mujeres en bikini en los archivos Epstein

Una foto de Stephen Hawking en los archivos Epstein ha geneado polémica. Este es el contexto real y lo que dicen las fuentes confiables.

    La reciente publicación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein volvió a poner el nombre de Stephen Hawking en el centro de la conversación pública. Entre los archivos apareció una fotografía del físico británico junto a dos mujeres en bikini durante un viaje en el Caribe. La imagen, que se viralizó rápidamente, generó todo tipo de especulaciones en redes sociales. Sin embargo, el contexto completo es más complejo y está directamente relacionado con eventos científicos financiados por Epstein y la condición médica de Hawking, quien dependía de asistencia permanente.

    Qué son los archivos Epstein y por qué se hicieron públicos

    Los llamados “archivos Epstein” forman parte de documentos judiciales desclasificados en procesos civiles relacionados con Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico de menores. Estos archivos incluyen declaraciones, correos electrónicos y registros que mencionan a distintas figuras públicas, entre ellas científicos, empresarios y políticos.

    La foto de Stephen Hawking con dos mujeres en bikini

    La fotografía que generó controversia fue tomada en 2006 durante una visita de Hawking al Caribe. En la imagen, el físico aparece en su silla de ruedas, acompañado por dos mujeres en bikini, mientras participa en una actividad al aire libre.

    El registro visual se difundió nuevamente tras la desclasificación de documentos judiciales, lo que provocó interpretaciones diversas en internet. Sin embargo, como señaló People Magazine, la imagen corresponde a un momento informal durante un evento académico y no muestra ninguna actividad ilegal.

    Quiénes eran las mujeres y por qué estaban con Hawking

    Uno de los puntos más importantes es la identidad de las mujeres en la fotografía. Según información citada por People y otros medios internacionales, se trataba de cuidadoras que asistían a Hawking.

    El físico británico vivía con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que limitaba severamente su movilidad. Debido a esta condición, requería asistencia constante para tareas básicas, desplazamientos y cuidados médicos. La presencia de asistentes personales era parte normal de su rutina diaria, incluso durante viajes.

    Por qué Stephen Hawking estaba en un evento financiado por Epstein

    La razón principal por la que Hawking estaba en ese lugar fue su participación en un encuentro científico. Epstein, además de su actividad financiera, patrocinó durante años conferencias, reuniones académicas y eventos que reunían a investigadores destacados.

    Hawking asistió a uno de estos encuentros en el Caribe, donde participaron otros científicos reconocidos. Este tipo de eventos era común en el mundo académico, especialmente cuando contaban con financiamiento privado.

