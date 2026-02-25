¡El renacer de un coloso! Ucrania busca reconstruir el avión más potente y monumental que ha existido

Ucrania quiere devolver a la vida una auténtica leyenda de la ingeniería, el Antonov An-225 Mriya. Considerado como el avión más grande y potente que haya volado, fue destruido en 2022 durante la invasión rusa. Este coloso no solo representaba un logro técnico sin precedentes, sino también una pieza clave en el transporte de cargas imposibles. Ahora, la empresa estatal Antonov trabaja en un plan para reconstruirlo, con el objetivo de recuperar una herramienta estratégica y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro al mundo: la innovación ucraniana sigue en pie.

El Antonov An-225 Mriya: el gigante que dominó los cielos

El Antonov An-225 Mriya no era un avión convencional. Diseñado en la década de 1980 por la oficina de diseño Antonov, su propósito original era transportar el transbordador espacial soviético Buran. Pero pronto superó ese rol y se convirtió en un símbolo del transporte aéreo pesado.

Sus cifras siguen siendo impresionantes incluso hoy. Con seis motores turbofan, una envergadura de 88,4 metros y una longitud de 84 metros, el Mriya podía transportar hasta 250 toneladas de carga. Ningún otro avión operativo ha igualado esa capacidad. Según el medio especializado Actualidad Aeroespacial, el Mriya desempeñó un papel clave en misiones logísticas únicas, desde el traslado de generadores gigantes hasta suministros médicos durante la pandemia.

La destrucción del Mriya durante la guerra en Ucrania

El 27 de febrero de 2022, el Antonov An-225 fue destruido durante los combates en el aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev. Las fuerzas rusas atacaron el aeródromo, donde el avión se encontraba en mantenimiento.

Las imágenes del fuselaje calcinado recorrieron el mundo. No solo se perdía una aeronave excepcional, sino también una herramienta estratégica difícil de reemplazar. Su capacidad para transportar cargas extremadamente pesadas lo hacía único en operaciones humanitarias, industriales y militares.

El ambicioso plan de Ucrania para reconstruir el Antonov

Pese al golpe, Ucrania no abandonó el proyecto. Antonov confirmó su intención de reconstruir el avión utilizando piezas recuperadas y componentes de una segunda estructura parcialmente construida. Según el portal especializado Transponder 1200, el coste estimado de la reconstrucción podría superar los 500 millones de euros.

El objetivo no es simplemente replicar el modelo original, sino modernizarlo. El nuevo Mriya podría incorporar sistemas más avanzados, mejor eficiencia operativa y tecnología actualizada. Esto lo convertiría nuevamente en una pieza clave del transporte aéreo global.

Más que un avión: símbolo de resistencia y orgullo nacional

Para Ucrania, el Mriya representa mucho más que ingeniería. Su nombre significa “sueño” en ucraniano, y hoy ese significado adquiere un peso especial. Reconstruirlo es una declaración de resiliencia en medio de la adversidad.

Como señala el medio Preferente, el proyecto también busca reafirmar la capacidad tecnológica del país y fortalecer su industria aeronáutica. El renacimiento del Mriya no solo devolvería al cielo al avión más grande del mundo, sino que demostraría que incluso los símbolos destruidos pueden reconstruirse con determinación.

Si el proyecto se concreta, el Antonov An-225 no será solo una máquina impresionante. Será la prueba de que la tecnología, la identidad y la ambición pueden sobrevivir incluso a los momentos más difíciles.