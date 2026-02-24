Proyecto entre Chile y China enciende las alarmas en EE. UU por posible riesgo de espionaje y control de datos

Considerado como el "nuevo petróleo", los datos se han convertido en el nuevo recurso codiciado por las empreas y paises. El que controla los datos, podrá controlar casi todo, y eso lo sabe Estados Unidos que advierte posibles riesgos de espionaje y control de datos a causa del nuevo cable submarino que busca conectar directamente Chile con Asia. El proyecto, impulsado con participación china, apunta a mejorar la conectividad digital entre América Latina y el continente asiático. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la velocidad de Internet.

Qué es el proyecto del cable submarino entre Chile y China

El proyecto, conocido como cable Chile-China Express, busca instalar una conexión directa de fibra óptica entre la ciudad de Valparaíso y Asia, con el objetivo de mejorar la velocidad y eficiencia de las comunicaciones digitales. Esta infraestructura permitiría transmitir grandes volúmenes de datos de forma más rápida, sin depender de rutas que actualmente pasan por Norteamérica u otros puntos intermedios.

Según explicó BioBioChile, el cable forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conectividad entre América Latina y Asia, facilitando el intercambio tecnológico, económico y digital. Este tipo de proyectos son clave para el desarrollo de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales que dependen de conexiones rápidas y estables.

Por qué Estados Unidos considera que el proyecto representa un riesgo de espionaje

Estados Unidos ha expresado su preocupación por el posible impacto del cable en la seguridad de las comunicaciones. La principal inquietud es que una infraestructura gestionada con participación china pueda facilitar el acceso a información sensible o permitir el monitoreo del tráfico digital.

Medios especializados como Ex-Ante señalan que Washington considera este tipo de infraestructura como parte de la seguridad estratégica, debido a que transporta información crítica. El temor se basa en que el control físico de estas redes podría abrir la puerta a interceptaciones o al acceso a datos confidenciales.

Esta preocupación se enmarca en la creciente competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, especialmente en áreas vinculadas a telecomunicaciones y control de infraestructura digital.

Por qué los cables submarinos son clave para Internet y la seguridad global

Aunque muchos usuarios no lo perciben, la mayor parte del tráfico de Internet depende de cables submarinos. Estas redes transportan más del 95 % de los datos que circulan a nivel mundial, incluyendo comunicaciones privadas, transacciones financieras y servicios digitales.

Esto los convierte en una pieza crítica de la infraestructura global. Sin ellos, servicios como el almacenamiento en la nube, las videollamadas o las plataformas digitales no funcionarían con la misma eficiencia.

Por esta razón, el control de estas conexiones tiene implicaciones tecnológicas, económicas y también geopolíticas.

Qué medidas tomó Estados Unidos frente al proyecto Chile-China

La preocupación de Estados Unidos no se ha quedado solo en declaraciones. El gobierno estadounidense decidió revocar visas a funcionarios chilenos vinculados al proyecto, una medida que refleja la seriedad con la que Washington ve el asunto.

Según informó El País, estas acciones forman parte de una respuesta diplomática ante lo que consideran un riesgo para la seguridad regional. La medida también busca enviar una señal clara sobre la importancia estratégica que EE. UU. atribuye a la infraestructura digital.

El caso del cable Chile-China muestra cómo la tecnología y la geopolítica están cada vez más conectadas. Lo que antes era solo infraestructura técnica ahora forma parte de una competencia global por el control de los datos y las redes que sostienen el mundo digital.