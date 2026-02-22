- Hoy:
ALERTA ROJA en Walmart de Canton: hombre acusado de apuntar con un arma a un policía se enfrenta al juez
Un joven de 21 años enfrenta serios problemas legales tras un intento de robo en el Walmart de Canton que derivó en un enfrentamiento armado.
Un joven de 21 años de Canton está en el centro de la atención legal tras ser acusado de apuntar un arma a un oficial de policía dentro de un Walmart local. Shane Newman se presentó ante el tribunal el viernes por la mañana, 20 de febrero, enfrentando graves cargos relacionados con un incidente ocurrido en diciembre, que incluyó un intento de robo y un enfrentamiento con el personal de seguridad de la tienda.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Visalia: policía busca identificar a hombre que robó artículos de alto valor utilizando una PLACA POLICIAL
Información sobre el incidente en Walmart de Canton
Según informó Fox 8, los hechos ocurrieron en la oficina de prevención de pérdidas de Walmart, ubicada en Atlantic Boulevard Northeast. Las cámaras de seguridad captaron a Newman sacando un arma y apuntando hacia un oficial de policía y un agente de seguridad.
"Las imágenes de vigilancia parecen mostrar a Newman sacando un arma e intentando disparar, aunque el arma no llegó a disparar", indicó Fox 8. Posteriormente, se observa cómo el oficial de policía y el personal de seguridad logran someter al sospechoso, evitando un desenlace trágico.
Acusaciones legales y siguientes etapas judiciales
Newman fue acusado la semana pasada en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Stark por delitos graves que incluyen intento de asesinato, agresión criminal, robo y porte ilegal de armas ocultas.
Durante la lectura de cargos el viernes, el joven se declaró inocente. Actualmente se encuentra detenido, con una fianza fijada en un millón de dólares, y su audiencia preliminar está programada para el 5 de marzo. El caso continúa bajo estricta vigilancia mientras se preparan los procedimientos judiciales correspondientes.
