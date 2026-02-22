0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
EN VIVO
River vs Vélez

ALERTA ROJA en Walmart de Canton: hombre acusado de apuntar con un arma a un policía se enfrenta al juez

Un joven de 21 años enfrenta serios problemas legales tras un intento de robo en el Walmart de Canton que derivó en un enfrentamiento armado.

María Zapata
Hombre es acusado de amenazar a un policía en un Walmart de Canton.
Hombre es acusado de amenazar a un policía en un Walmart de Canton. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un joven de 21 años de Canton está en el centro de la atención legal tras ser acusado de apuntar un arma a un oficial de policía dentro de un Walmart local. Shane Newman se presentó ante el tribunal el viernes por la mañana, 20 de febrero, enfrentando graves cargos relacionados con un incidente ocurrido en diciembre, que incluyó un intento de robo y un enfrentamiento con el personal de seguridad de la tienda.

La policía de Visalia pide identificar a un hombre por un robo en Walmart.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Visalia: policía busca identificar a hombre que robó artículos de alto valor utilizando una PLACA POLICIAL

Información sobre el incidente en Walmart de Canton

Según informó Fox 8, los hechos ocurrieron en la oficina de prevención de pérdidas de Walmart, ubicada en Atlantic Boulevard Northeast. Las cámaras de seguridad captaron a Newman sacando un arma y apuntando hacia un oficial de policía y un agente de seguridad.

"Las imágenes de vigilancia parecen mostrar a Newman sacando un arma e intentando disparar, aunque el arma no llegó a disparar", indicó Fox 8. Posteriormente, se observa cómo el oficial de policía y el personal de seguridad logran someter al sospechoso, evitando un desenlace trágico.

Acusaciones legales y siguientes etapas judiciales

Newman fue acusado la semana pasada en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Stark por delitos graves que incluyen intento de asesinato, agresión criminal, robo y porte ilegal de armas ocultas.

Durante la lectura de cargos el viernes, el joven se declaró inocente. Actualmente se encuentra detenido, con una fianza fijada en un millón de dólares, y su audiencia preliminar está programada para el 5 de marzo. El caso continúa bajo estricta vigilancia mientras se preparan los procedimientos judiciales correspondientes.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los ESTADOS que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos

  2. ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente

  3. ALERTA ROJA con la licencia de conducir en EE. UU.: secretario de Transporte confirma que el examen 2026 será SOLO EN INGLÉS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano