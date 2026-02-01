¡CONFIRMADO! Funcionarios del IRS en EE. UU. visitarán hogar por hogar para verificar si cumples con ESTA NORMA: lo que debes saber

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha confirmado que sus funcionarios especiales podrán visitar hogares y negocios de contribuyentes para verificar el cumplimiento de normas fiscales. Estos oficiales forman parte del equipo de Investigación Criminal, son los únicos empleados armados de la agencia y tienen autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso cuando se considere necesario.

Su labor se enfoca en investigar delitos fiscales graves, como evasión de impuestos, lavado de dinero y violaciones del Código de Rentas Internas o de la Ley de Secreto Bancario. Aunque pueden recopilar información y comunicarse con terceros relacionados, nunca exigirán pagos inmediatos ni solicitarán información personal no pertinente (PII).

Cómo actúan los agentes especiales del IRS

Los agentes criminales del IRS pueden presentarse en el domicilio o negocio de un contribuyente sin previo aviso, así como comunicarse por teléfono o correo electrónico desde plataformas oficiales de la agencia. Su objetivo es verificar el cumplimiento de las normas fiscales y recopilar evidencia en caso de investigaciones por delitos tributarios.

Funcionarios del IRS podrán visitar hogares y negocios sin aviso para verificar cumplimiento fiscal.

Además, estos oficiales pueden entrevistar a terceros involucrados en el caso y documentar cada procedimiento. Es importante destacar que no trabajan en impuestos civiles, ni solicitan datos o pagos fuera del marco legal, limitando su intervención a investigaciones penales.

Verificación y derechos del contribuyente

Si un contribuyente recibe una visita sorpresa, puede confirmar la identidad del agente del IRS mediante la Herramienta de Verificación de Empleados disponible en el sitio oficial de la agencia. Esta medida protege a los ciudadanos de intentos de fraude o suplantación de identidad.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, cooperar dentro del marco legal, documentar la visita y, de ser necesario, consultar a un asesor fiscal especializado. Estas acciones ayudan a garantizar que la inspección se realice de manera correcta y segura.