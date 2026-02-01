- Hoy:
¡CONFIRMADO! Ciudadanos en EE. UU. podrán tramitar este DOCUMENTO CLAVE para viajar al exterior sin necesidad de sacar cita
Estados Unidos habilita ferias especiales para tramitar un documento clave por primera vez sin previa cita y en horarios extendidos.
Existe un documento clave que es un requisito indispensable para todos los ciudadanos que deseen viajar fuera del país como estadounidenses. Ya sea por turismo, trabajo o motivos familiares, este documento debe gestionarse antes de cualquier salida internacional.
Se trata del pasaporte estadounidense, un documeno oficial emitido por el Gobierno que acredita la identidad y la ciudadanía. En este contexto, se confirmó que durante la primera semana de febrero podrá tramitarse por primera vez en ferias especiales de aceptación, sin necesidad de separar cita previa y en horarios distintos a los tradicionales.
Ferias especiales permitirán tramitar el pasaporte sin turno previo
Las ferias de aceptación de pasaportes son eventos temporales organizados en instalaciones autorizadas, donde personal capacitado recibe solicitudes iniciales del pasaporte estadounidense. Estas jornadas están pensadas para quienes no pueden acudir a oficinas regulares durante la semana laboral.
El pasaporte estadounidense podrá tramitarse sin cita previa en ferias especiales durante febrero.
En varias de estas sedes, el trámite podrá realizarse sin cita previa, lo que agiliza el proceso y reduce los tiempos de espera. Los eventos se desarrollarán entre el 2 y el 7 de febrero en distintos puntos del país.
|FECHA
|LUGAR
|CIUDAD/ESTADO
|HORARIO
|¿REQUIERE CITA?
|Lunes 2 de febrero
|Plaza Las Américas (2.º Nivel, Local 198)
|San Juan, PR
|9:00 a 14:00
|NO
|Miércoles 4 de febrero
|Manchester EMS Building (82 Lacey Rd)
|Whiting, NJ
|10:00 a 15:00
|NO
|Jueves 5 de febrero
|Plaza Aeela (463 Ave Ponce de León, PDA 351/2)
|San Juan, PR
|9:00 a 14:00
|NO
|Jueves 5 de febrero
|Edinburg Conference Center at Renaissance (118 Paseo del Prado Ave)
|Edinburg, TX
|9:00 a 17:00
|SÍ (956-432-0319)
|Jueves 5 de febrero
|Passaic County Clerk
|Paterson, NJ
|16:30 a 19:00
|SÍ
|Jueves 5 de febrero
|Passaic County Clerk – Wanaque Branch
|Wanaque, NJ
|16:30 a 19:00
|SÍ
|Sábado 7 de febrero
|Northgate Gonzalez Market Corporate (1201 N Magnolia Ave)
|Anaheim, CA
|8:00 a 13:00
|SÍ
|Sábado 7 de febrero
|UC Irvine
|Irvine, CA
|8:00 a 13:30
|SÍ
|Sábado 7 de febrero
|Westmoor Club (11333 Westmoor)
|Richmond, TX
|10:00 a 14:00
|SÍ
Requisitos para tramitar el pasaporte estadounidense por primera vez
Para iniciar el trámite del pasaporte estadounidense, los solicitantes deberán completar el formulario DS-11, el cual debe presentarse de manera presencial en una de las sedes habilitadas.
Además, será obligatorio presentar prueba física de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento o naturalización, junto con una identificación oficial con fotografía vigente. También se solicitarán fotocopias de ambos documentos, una fotografía tipo pasaporte y el pago de las tarifas correspondientes, que ascienden a USD 195 si se solicitan la libreta y la tarjeta.
