Paulo Autuori y el tenso momento con periodista por derrota de Sporting Cristal: "¡Contésteme!"
Periodista consultó sobre la ausencia de Ian Wisdom en derrota de Sporting Cristal, por lo que Paulo Autuori respondió tajantemente en conferencia.
Sporting Cristal perdió su primer partido de local en la Liga 1 2026 y ante un rival directo como FBC Melgar. Luego de este golpe para los celestes, Paulo Autuori, DT de los 'rimenses', brindó conferencia de prensa desde el Estadio Alberto Gallardo en el que vivió un tenso momento con periodista tras consultarse sobre la ausencia de Ian Wisdom en este cotejo clave de la temporada.
"Hoy sentó a Ian Wisdom y no lo hizo ingresar, siendo uno de los talentos. ¿Qué razones tuvo para no ingresar sabiendo que Wisdom dio el triunfo a Cristal en el anterior partido?", fue la pregunta del periodista en conferencia de prensa post partido del Sporting Cristal vs Melgar.
Paulo Autuori y el tenso momento con periodista tras derrota de Sporting Cristal
El DT de Sporting Cristal, Paulo Autuori, no le gustó para nada la consulta del comunicador por la ausencia de Ian Wisdom en el partido ante los rojinegros. Catalogó de "oportunismo" este tipo de incógnitas, ya que aguardaron este momento para hacer hincapié a sus declaraciones sobre el apoyo al fútbol formativo.
"Esto es oportunismo. Esperas un momento para hacer una clase de pregunta que no tiene ningún sentido. Si no lo metí es porque no creo que debería meterlo. Catriel está entrenando muy bien y entró bien al partido. Este es un tema que no es así. ¿Vas a esperar un partido que no hace para hablar de este tema? Lo voy a sentar en un momento que sea él o cualquier otro. ¿Jugaba Ian? ¿Entonces por qué Ian hoy día es un jugador interesante para el fútbol peruano? ¿Por qué? ¡Contésteme! Lo siento a él y cualquiera, no va a ser por tu opinión, de la hinchada… no voy a cambiar. Es así", fue la contundente respuesta del estratega brasileño.
Siguiendo esa línea, Paulo Autuori siente que el equipo tiene problemas defensivos, mientras que en ofensiva hay chances de gol que no logran concretarse y que perjudican el marcador final. Espera que haya mayor reacción de cara a los siguientes encuentros, sabiendo que no hay margen de error ante un torneo en el que los rivales suman puntos claves para marcar diferencias en la tabla de posiciones.
