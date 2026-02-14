0
LO ÚLTIMO
Table de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Alianza Atlético

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, sorprende al mostrar cómo quedó su auto tras el Carnaval de Cajamarca

La esposa del popular 'Pirata' compartió en sus redes sociales imágenes de cómo le fue en los carnavales de Cajamarca con su vehículo.

Daniela Alvarado
Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, muestra cómo quedo su auto en carnavales
Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, muestra cómo quedo su auto en carnavales | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

¡Sorprendida! La esposa del futbolista argentino Hernán Barcos, Giuli Cunha, asombró a sus seguidores en redes sociales al mostrar que la celebración más popular en Cajamarca, es decir los famosos carnavales, dejaron consecuencias que no esperaba.

La esposa de Eryc Castillo respaldo al jugador tras indignantes comentarios de Gonzalo Núñez.

PUEDES VER: Esposa de Eryc Castillo se pronuncia tras comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra jugador de Alianza

La brasilera mostró en redes sociales que viajó a celebrar el Carnaval de Cajamarca 2026, el cual se extiende en la ciudad desde el 14 al 18 de febrero, y destaca por sus comparsas, música, pintura y la inigualable energía de toda la comunidad que festeja a lo grande.

No obstante, a través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de los hijos del jugador decidió compartir algunas postales de cómo fue este evento, pero principalmente de cómo terminó su automóvil tras estar en medio de todo el festejo.

En las imágenes publicadas desde sus historias se puede evidenciar que el vehículo tiene las lunas manchadas de muchos colores de pintura, casi llegando a tapar la visión completa del vidrio hacia afuera.

Giuli Cunha

Giuli Cunha muestra cómo quedó su auto por carnavales / FOTO: Instagram

Hernán Barcos celebra San Valentín con dedicatoria

"Feliz día amor de mi vida", se lee en el mensaje que compartió Hernán Barcos a través de su plataforma social, junto a una romántica fotografía que le dedicó a su esposa por el 14 de febrero.

Giuli Cunha

Giuli Cunha y Hernán Barcos celebran 14 de febrero / FOTO: Instagram

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultado Sinuano Noche HOY, sábado 14 de febrero EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo

  2. Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 13 de febrero: cómo jugó el último sorteo

  3. Las mejores 50 frases para celebrar al aniversario de Alianza Lima 2026 este 15 de febrero

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano