Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, sorprende al mostrar cómo quedó su auto tras el Carnaval de Cajamarca

¡Sorprendida! La esposa del futbolista argentino Hernán Barcos, Giuli Cunha, asombró a sus seguidores en redes sociales al mostrar que la celebración más popular en Cajamarca, es decir los famosos carnavales, dejaron consecuencias que no esperaba.

La brasilera mostró en redes sociales que viajó a celebrar el Carnaval de Cajamarca 2026, el cual se extiende en la ciudad desde el 14 al 18 de febrero, y destaca por sus comparsas, música, pintura y la inigualable energía de toda la comunidad que festeja a lo grande.

No obstante, a través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de los hijos del jugador decidió compartir algunas postales de cómo fue este evento, pero principalmente de cómo terminó su automóvil tras estar en medio de todo el festejo.

En las imágenes publicadas desde sus historias se puede evidenciar que el vehículo tiene las lunas manchadas de muchos colores de pintura, casi llegando a tapar la visión completa del vidrio hacia afuera.

Giuli Cunha muestra cómo quedó su auto por carnavales / FOTO: Instagram

Hernán Barcos celebra San Valentín con dedicatoria

"Feliz día amor de mi vida", se lee en el mensaje que compartió Hernán Barcos a través de su plataforma social, junto a una romántica fotografía que le dedicó a su esposa por el 14 de febrero.