Giuli Cunha sorprende al publicar foto de Hernán Barcos en FC Cajamarca: "Te amo"

El club Alianza Lima está atravesando una crítica situación luego de que sus jugadores, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, fueran denunciados por presunto abuso sexual. En medio de esta situación, la esposa de Hernán Barcos sorprendió con una reciente publicación.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Giuli Cunha compartió una fotografía del delantero argentino con la camiseta de su nuevo club, FC Cajamarca. "Te amo, te amo, te amo", fue el mensaje que acompañó este post.

En medio de esta situación con los jugadores de Alianza Lima, conductores de 'Doble Punta' recordaron a Hernán Barcos, destacando su papel dentro del cuadro íntimo, incluso señalaron la publicación que realizó Giuli Cunha en su Instagram.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco denunciados por presunto abuso sexual

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, futbolistas de Alianza Lima, han sido denunciados por presunto abuso sexual por una joven argentina de 22 años, según el noticiero "A24". Por su parte, el club tomó la decisión de separar a los implicados de las actividades del equipo de forma indefinida.

Comunicado de Alianza Lima ante denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Luego de aproximadamente 3 horas de espera, el cuadro íntimo emitió un comunicado respecto a la denuncia contra los tres jugadores, informando sus decisiones. "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.", indicó Alianza Lima.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.", agregó.