¿Por qué el Día Mundial del Amante y la Infidelidad se celebra el 13 de febrero? LA CURIOSA RAZÓN por la que se festeja antes que San Valentín

El mes de febrero no solo está marcado por el amor y la amistad, sino también por una fecha menos convencional: el Día Mundial del Amante y de la Infidelidad. Esta celebración, que pone de relieve la infidelidad y las relaciones extramaritales, se conmemora un día antes de San Valentín, el 13 de febrero, y ha despertado tanto interés como controversia desde su aparición en 2015.

El 13 de febrero se celebra el día de los amantes y los infieles.

¿Cuándo se celebra el Día del Amante?

El Día Mundial del Amante se celebra cada 13 de febrero, justo un día antes de San Valentín. Esta festividad, conocida originalmente en Estados Unidos como Mistress Day, fue popularizada por la plataforma de citas Ashley Madison, que conecta a personas casadas con posibles amantes.

Desde su creación, la fecha ha ganado notoriedad internacional, especialmente en países donde la cultura digital y las relaciones extramaritales evolucionan constantemente.

Día Mundial del Amante y la Infidelidad: ¿por qué se celebra justo antes de San Valentín?

La elección del 13 de febrero responde a un patrón observado entre quienes mantienen relaciones extramaritales. Encuestas realizadas por Ashley Madison revelan que, mientras el 71 % de los usuarios prefieren celebrar San Valentín con su pareja oficial mediante cenas o regalos tradicionales, un 30 % opta por compartir esta fecha con su amante. Sin embargo, la mayoría de los encuentros con amantes ocurre un día antes, lo que explica la existencia del Día Mundial del Amante.

Además, la misma encuesta indica que los regalos destinados a la pareja extramarital suelen ser más atrevidos, incluyendo lencería o juguetes sexuales, mientras que los obsequios para la pareja oficial son más tradicionales, como flores, joyas o experiencias románticas. Esto refleja cómo las dinámicas de pareja y la digitalización han transformado la manera en que algunas personas celebran sus vínculos afectivos.

¿Qué se hace el 13 de febrero, Día del Amante?

Aunque no es una festividad oficial ni culturalmente reconocida, el Día Mundial del Amante ha sido adoptado por quienes buscan un momento discreto con su amante. Entre las actividades más habituales se incluyen:

Cenas románticas en restaurantes o locales discretos.

Salidas al cine, teatros o centros comerciales.

Asistencia a eventos especiales como conciertos o funciones de lucha libre.

Encuentros privados antes del 14 de febrero.

A pesar de la controversia, esta fecha evidencia cómo la tecnología y las plataformas digitales influyeron en la vida amorosa de muchas personas. No obstante, expertos en relaciones recuerdan que la comunicación y el respeto mutuo siguen siendo la base de cualquier vínculo saludable, incluso en escenarios más complejos.