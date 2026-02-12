A diferencia del Día de San Valentín, que se enfoca en el amor romántico y la amistad, el Día del Soltero se celebra este 13 de febrero y está destinado a quienes valoran su independencia emocional. Esta fecha resalta la importancia del amor propio y la libertad personal, promoviendo una celebración de la soltería como una elección positiva. A continuación, todo lo que te interesa saber.

Día del Soltero en Perú: cuándo se celebra y las frases para esta fecha que gana popularidad cada año

El 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Soltero, una fecha que surge como una alternativa al tradicional Día de San Valentín. Este día se centra en la reivindicación de la soltería y el amor propio, tal como se evidencian en los informes del Estado Peruano y otros portales internacionales.

En el Perú, esta conmemoración ha cobrado relevancia, no solo como un momento de reflexión personal, sino también como una jornada que impulsa significativamente la actividad comercial en el comercio electrónico.

A continuación, te compartimos las mejores frases para esta fecha en la que podrás disfrutar de tu dependencia sentimental:

Ser soltero no es estar solo, es disfrutar la libertad de ser uno mismo.

La soltería es una oportunidad para conocerte, cuidarte y crecer.

Amar tu propia compañía es el primer paso hacia una vida plena.

La soltería no es un estado civil, es una actitud de libertad.

Ser soltero es elegir la felicidad sin depender de nadie más.

Hoy es un buen día para recordarte que mereces amor, empezando por el tuyo.

No necesitas a otra persona para sentirte completo, ya lo eres.

La mejor relación que puedes tener es contigo mismo.

Celebra tu independencia y el privilegio de construir tu propio camino.

Estar soltero no es una falta de amor, es una forma distinta de vivirlo.

En la soltería se descubre el valor de la independencia y la paz interior.

La soledad no es vacía, es espacio para el crecimiento personal.

Disfruta tu presente, porque el amor propio también se celebra.

Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, nunca te sientes solo.

¿De dónde surgió esta celebración?

¿De dónde surgió esta celebración?

El Día del Soltero, aunque a menudo se asocia con la celebración de la soltería, tiene un origen más contemporáneo y menos romántico de lo que se podría pensar. Esta festividad surgió gracias a Ashley Madison, un sitio de citas en línea de Estados Unidos que impulsó la idea de conmemorar la vida de soltero.

Con el paso del tiempo, esta propuesta se ha globalizado, convirtiéndose en una fecha significativa para muchas personas alrededor del mundo.