Martes 13, 'Día de la mala suerte': las mejores frases relacionas con este supersticioso día

Gracias a las películas y series de televisión, el número 13 es relacionado con la 'mala suerte' y precisamente este martes 13 de enero del 2026 coincide con esta fecha, por lo que estamos de 'celebración' de esta supersticiosa fecha que altera los nervios y pone los 'pelos de punta' a más de uno.

No te pierdas los mensajes más famosos y las frases más populares que puedes compartir este Día de la mala suerte, como el que ha caído en este mes de enero del 2026.

Frase del Día de la mala suerte.

Aquí tienes las mejores frases para el Día de la Mala Suerte, las cuales son ideales para compartir en redes, estados o historias:

"En martes, ni hijo cases ni cochino mates"

"En trece y martes, ni te cases, ni te embarques ni vayas a ninguna parte"

"Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes"

"Ni el martes 13 es tan feo ni el 14 de febrero es tan bonito"

"Para quien no tiene a la suerte de su parte, todos los días son martes"

"Hoy es martes 13, el día que nada puede malir sal"

"Hoy no es mala suerte… es entrenamiento para la próxima racha buena."

"Dicen que es día de mala suerte, pero sigo aquí, intacto."

"La mala suerte también se cansa, hoy solo sonrío."

"Si hoy todo sale mal, al menos será una buena anécdota."

"La suerte no me acompaña, pero el humor sí."

"Hoy la mala suerte se queda afuera, yo sigo adelante."

"Ni el número 13 me asusta."

"La mala suerte existe… pero no manda en mi vida."

"Hoy es el día perfecto para reírse del caos."

"La mala suerte solo dura un día, la actitud es eterna."

"Si algo puede salir mal hoy, saldrá… y lo superaré."

"Hoy no le temo a la mala suerte, le hago frente."

"Que la mala suerte me encuentre sonriendo."

"La mala suerte no define mi destino."

"Hoy es solo otro día para demostrar que puedo con todo."

"Mala suerte es no intentarlo."

"Hoy el destino me pone a prueba."

"Entre mala suerte y buena vibra, elijo buena vibra."

"Si es día de mala suerte, que me agarre preparado."

"La suerte cambia, la fuerza no."

¿Cómo se origina el Día de la mala suerte?

El "día de la mala suerte", comúnmente el Martes 13 o el Viernes 13 se origina de la combinación de la connotación negativa del número 13 y un día de la semana con mal presagio, como el martes o el viernes, fusionando miedos religiosos, mitológicos y supersticiones históricas como la caída de Constantinopla para crear un día de mal augurio.