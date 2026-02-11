- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia HOY, 11 de febrero: 40 frases ideales para compartir y visibilizar la fecha
Esta fecha se instauró con la finalidad de lograr que el sector femenino pueda incluirse también en todo lo que conlleva el concepto de la ciencia en el mundo.
HOY, miércoles 11 de febrero de 2026 se celebra un año más de homenaje a la presencia del sexo femenino en los diferentes rubros de la ciencia, un tema que busca impulsar la participación equitativa de toda la comunidad en esta disciplina enfocada en el estudio del mundo natural y social.
PUEDES VER: Corte de agua confirmado en Lima este 11 de febrero: 3 distritos se quedarán sin agua por hasta 12 horas
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue generado como fecha clave para la sociedad desde el año 2015, momento en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyó el 11 de febrero como el día central para seguir en el camino del equilibro de géneros.
La conmemoración también hace un llamado hacia los gobiernos, a que impulsen políticas públicas para alentar la inclusión de las féminas en estas áreas del conocimiento. ¿Quieres reconocer la fecha y generar una iniciativa en redes sociales? Si es así, AQUÍ te dejamos las mejores frases que puedes utilizar para generar inspiración.
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es este 11 de febrero / FOTO: Composición Líbero
10 mensajes cortos para inspirar
- La ciencia también sueña en femenino.
- Cada niña curiosa es una científica en potencia.
- Preguntar, explorar y descubrir también es cosa de niñas.
- El futuro de la ciencia necesita más voces femeninas.
- La curiosidad no tiene género.
- Cuando una niña cree en sí misma, la ciencia avanza.
- Más niñas en la ciencia, más respuestas para el mundo.
- El conocimiento crece cuando es diverso.
- Inspirar hoy es descubrir mañana.
- La ciencia empieza con una pregunta… y una niña valiente.
10 frases para compartir
- Celebramos a las mujeres y niñas que transforman el mundo con conocimiento.
- La ciencia es más fuerte cuando incluye a todas.
- Apoyar a las niñas en la ciencia es invertir en un mejor futuro.
- La igualdad también se construye en laboratorios, aulas y espacios de investigación.
- Hoy reconocemos el talento, la perseverancia y la pasión de mujeres científicas.
- La ciencia necesita diversidad para innovar.
- Romper estereotipos también es un acto científico.
- Más oportunidades para las niñas significan más avances para la humanidad.
- La ciencia no tiene límites cuando se abren puertas.
- Hoy celebramos el poder del conocimiento en manos de mujeres y niñas.
20 mensajes emotivos para reconocer la fecha
- A cada niña que sueña con descubrir el mundo: la ciencia también te pertenece.
- Gracias a las mujeres que abrieron camino cuando parecía imposible.
- Cada logro científico de una mujer inspira a muchas más.
- Celebramos el coraje de las niñas que se atreven a preguntar "¿por qué?".
- La ciencia avanza gracias a mentes brillantes y corazones valientes.
- Hoy honramos la pasión de quienes nunca dejaron de creer en su talento.
- Las mujeres en la ciencia no son excepción, son motor de cambio.
- Que ninguna niña dude de su capacidad para crear conocimiento.
- La curiosidad de una niña puede cambiar el mundo.
- Reconocemos a quienes lucharon contra barreras para abrir nuevas posibilidades.
- La ciencia también se escribe con historias de esfuerzo y resiliencia femenina.
- Cada experimento, cada descubrimiento, lleva sueños detrás.
- Hoy celebramos la fuerza de aprender, investigar y transformar.
- Gracias a las científicas que inspiran desde el ejemplo.
- Las niñas en la ciencia representan esperanza y futuro.
- Apoyar a una niña hoy es impulsar la innovación de mañana.
- La ciencia florece cuando las niñas tienen oportunidades.
- Celebramos el talento que no se rinde ante los estereotipos.
- Que todas las niñas sepan que su curiosidad es valiosa.
- Hoy reconocemos a quienes hacen de la ciencia un espacio más justo y humano.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90