Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia HOY, 11 de febrero: 40 frases ideales para compartir y visibilizar la fecha

HOY, miércoles 11 de febrero de 2026 se celebra un año más de homenaje a la presencia del sexo femenino en los diferentes rubros de la ciencia, un tema que busca impulsar la participación equitativa de toda la comunidad en esta disciplina enfocada en el estudio del mundo natural y social.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue generado como fecha clave para la sociedad desde el año 2015, momento en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyó el 11 de febrero como el día central para seguir en el camino del equilibro de géneros.

La conmemoración también hace un llamado hacia los gobiernos, a que impulsen políticas públicas para alentar la inclusión de las féminas en estas áreas del conocimiento. ¿Quieres reconocer la fecha y generar una iniciativa en redes sociales? Si es así, AQUÍ te dejamos las mejores frases que puedes utilizar para generar inspiración.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es este 11 de febrero / FOTO: Composición Líbero

10 mensajes cortos para inspirar

La ciencia también sueña en femenino.

Cada niña curiosa es una científica en potencia.

Preguntar, explorar y descubrir también es cosa de niñas.

El futuro de la ciencia necesita más voces femeninas.

La curiosidad no tiene género.

Cuando una niña cree en sí misma, la ciencia avanza.

Más niñas en la ciencia, más respuestas para el mundo.

El conocimiento crece cuando es diverso.

Inspirar hoy es descubrir mañana.

La ciencia empieza con una pregunta… y una niña valiente.

10 frases para compartir

Celebramos a las mujeres y niñas que transforman el mundo con conocimiento.

La ciencia es más fuerte cuando incluye a todas.

Apoyar a las niñas en la ciencia es invertir en un mejor futuro.

La igualdad también se construye en laboratorios, aulas y espacios de investigación.

Hoy reconocemos el talento, la perseverancia y la pasión de mujeres científicas.

La ciencia necesita diversidad para innovar.

Romper estereotipos también es un acto científico.

Más oportunidades para las niñas significan más avances para la humanidad.

La ciencia no tiene límites cuando se abren puertas.

Hoy celebramos el poder del conocimiento en manos de mujeres y niñas.

20 mensajes emotivos para reconocer la fecha