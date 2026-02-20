Día del Gato HOY, 20 de febrero: 50 frases para compartir en redes sociales por la celebración

Los gatos quizá no tienen la denominación del "mejor amigo del hombre", pero son ese compañero especial que aunque no demuestra su cariño del todo con el leguaje corporal, lo hace desde el lado más tierno, con comportamientos que evidencian comodidad, confianza y mucha familiaridad.

Este animalito resalta por tener una de las historias más curiosas a lo largo de los años, y es que este viernes 20 de febrero se celebra el Día del Gato, pero solo es la primera celebración de tres fechas que se han establecido como oficiales en el calendario para conmemorar a la mascota.

Si tienes uno de estos mininos en casa y esperas no dejar que su día pase desapercibido, entonces AQUÍ te compartimos las mejores frases y mensajes que puedes publicar a través de las diferentes plataformas digitales.

Día del Gato se celebra este 20 de febrero de 2026 / FOTO: Freepik

10 frases cortas por el Día del Gato

Feliz Día del Gato, mi pequeño rey felino.

Hoy celebramos a quienes nos gobiernan con maullidos.

Amor, ronroneos y patitas suaves.

Un hogar con gato es un hogar feliz.

Gracias por elegirme como tu humano.

Más gatos, más felicidad.

El mundo es mejor con bigotes.

Ronroneos que curan el alma.

Vive, ama y adopta un gato.

Hoy es su día… y todos los demás también.

15 frases para redes sociales por el Día del Gato

Hoy celebramos a los dueños de la casa: nuestros gatos

No tengo suerte, tengo un gato.

La vida es mejor con pelos en la ropa y amor en el corazón.

Feliz Día del Gato a quienes nos enseñan a vivir con elegancia.

Mi gato no es mascota, es familia.

Donde hay un gato, hay magia.

Gracias por cada ronroneo sanador.

Ellos no hablan, pero lo dicen todo con la mirada.

Un gato puede cambiar tu día… y tu vida.

Amor felino en cada rincón del hogar.

Hoy celebramos independencia, misterio y ternura.

La felicidad tiene cuatro patas y bigotes.

Adopta, ama y respeta a los gatos.

Mi terapeuta tiene patas y cola.

Que nunca falten maullidos en tu vida.

Este 20 de febrero es el primer Día del Gato del año / FOTO: Freepik

10 mensajes largos sobre el Día del Gato

Hoy celebramos a esos pequeños seres independientes y amorosos que llenan nuestro hogar de alegría. ¡Feliz Día del Gato!

En este Día del Gato, recordamos que su ronroneo no solo es sonido, es medicina para el alma. Gracias por cada mirada curiosa y cada instante compartido.

Tener un gato es aprender que el amor no siempre es efusivo, pero sí profundo y sincero. Hoy honramos su compañía fiel y su espíritu libre.

Los gatos llegan a nuestra vida para enseñarnos paciencia, ternura y respeto. Que este día sea una oportunidad para agradecerles todo lo que nos brindan sin pedir nada a cambio.

Un gato no solo comparte tu casa, comparte tu rutina, tus silencios y tus emociones. En este Día del Gato, celebremos su presencia única.

Hoy rendimos homenaje a esos compañeros de bigotes elegantes que convierten cualquier rincón en su trono y cualquier momento en un recuerdo inolvidable.

El Día del Gato es una ocasión perfecta para reflexionar sobre la importancia de la adopción responsable y el cuidado amoroso hacia estos maravillosos animales.

Cada gato tiene su propia personalidad, su propio ritmo y su propia forma de amar. Hoy celebramos esa diversidad que los hace tan especiales.

Que este Día del Gato nos recuerde que el amor más puro a veces llega en forma de suaves patas y ojos brillantes.

Gracias a todos los gatos que han dejado huellas imborrables en nuestra vida. Su presencia transforma hogares en refugios de cariño.

