Día de los amores imposibles: por qué se celebra el 16 de febrero y a quiénes está dedicada esta fecha

El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín para conmemorar el amor y la amistad, una fecha ante la cual el mundo entero, al menos el occidental, se rinde, pero pocos conocen que cada 16 de febrero se celebra el llamado Día de los amores imposibles, la cual se sustenta en la tragedia de no ser correspondido o ser puesto en la llamada y no bien vista "friendzone".

Por qué se celebra el Día de los amores imposibles el 16 de febrero

Y es que el Dia de los amores imposibles hace alusión a esas personas que aman con devoción, pero no son correspondidos, aquellos que son prohibidos, los más idílicos como los platónicos, pero también aquellos que duelen ante la distancia que nos separa de esa persona a la cual amamos.

Esta fecha también tiene un objetivo secundario, pero no menos importante: reflexionar sobre aquellas relaciones truncas, las que idealizamos sabiendo en el fondo que no tenemos chance alguna, todo para que podamos pasar la página para seguir con nuestras vidas.

Su origen no tiene un año preciso, pero es de creación reciente en pleno boom de las redes sociales como Facebook, Twitter (ahora X), TikTok e Instagram quienes buscaron darle la vuelta al concepto por el Día del Amor y la Amistad, siendo estas plataformas las que han servido como catalizadoras para desahogar esas historias de amor no correspondido.

El Día de los Amores Imposibles sirve para reflexionar sobre los amores no correspondidos.

El Día de los amores imposibles surge en la era digital cuando se hicieron populares, por ejemplo, en español, términos coloquiales como "soldados caídos", es decir, esas personas, particularmente hombres que, al intentar dar un detalle de amor para expresar sus sentimientos, fueron rechazados.

Asimismo, la palabra "friendzone" que hace alusión a una persona, nuevamente, por lo general hombres, que desarrollan un amor bonito por una amiga o amigo muy querido, pero esta no siente lo mismo, por lo que incapaz de poder alejarse acepta seguir con una amistad sin posibilidad alguna de concretar una relación amorosa.

Frases para dedicar y reflexionar sobre el Día de los amores imposibles

Por ello, a continuación, te dejamos algunas frases que, no necesariamente son para dedicar, sino más bien para divertirte si te sientes identificado, pero también para reflexionar si es que vale la pena tanto tiempo invertido en una persona que a la que no llamas su atención:

En los recuerdos de un amor imposible, encuentro la fuerza para seguir adelante, sabiendo que algunas historias están destinadas a ser eternas en la memoria.

Aunque nuestras historias no se crucen en este momento, el amor que siento por ti seguirá siendo un faro que ilumina mi camino.

Aunque el destino nos separe, el eco de nuestro amor resonará eternamente en el silencio del corazón.

Quizás nuestro amor es como una estrella inalcanzable en el cielo, pero su brillo sigue inspirando mi corazón cada día.

Te amo con la intensidad del primer amor, con la pasión de la juventud, con la esperanza de un futuro que tal vez nunca llegue.

A veces amar significa dejar ir, pero eso no disminuye la intensidad de lo que siento por ti en lo más profundo de mi ser.

Tu recuerdo es como un fantasma que me persigue, una presencia invisible que me llena de nostalgia y añoranza.

Nuestro amor puede ser imposible en este momento, pero sé que el universo tiene sus propios planes y tal vez algún día se alinearán a nuestro favor.

Eres la musa que inspira mi arte, la fuente de mi creatividad, la razón por la que sigo escribiendo poemas y canciones de amor.

Te amo con la intensidad de mil soles, aunque sé que tu luz no puede ser mía.

En este Día de los Amores Imposibles, te envío un mensaje de amor en una botella, con la esperanza de que llegue a tus manos y te recuerde lo mucho que te quiero.

Mi corazón guarda la esperanza de que algún día nuestros caminos se encuentren, mientras tanto, te seguiré amando en silencio.

Te amo con la locura de quien sabe que está luchando contra una batalla perdida, pero que no se rinde porque el amor es más fuerte que la razón.

Eres la melodía que invade mis sueños, la musa que inspira mis versos, el amor imposible que llena mi alma.

Tu voz es la música que me seduce, la melodía que me transporta a un mundo donde nuestro amor es posible.

Aunque no pueda tenerte entre mis brazos, tu recuerdo me acompaña como una dulce sombra en cada paso que doy.

Aunque no pueda besarte, puedo sentir el calor de tus labios en mis sueños, la suavidad de tu piel en mi imaginación.

Tu nombre es un susurro en mis labios, una oración que elevo al cielo cada noche, un anhelo que mi corazón no se cansa de soñar.

En este día, donde celebramos los amores imposibles, levanto mi copa por ti, por ese amor que me llena de nostalgia y esperanza.

En el universo de mis emociones, tú eres la estrella más brillante, aunque tu luz me llegue distante e inalcanzable.

Te amo en silencio, con la discreción de quien guarda un tesoro invaluable, un secreto que solo mi corazón conoce.

Amarte es mi secreto mejor guardado, un tesoro que atesoro en lo más profundo de mi ser.

Eres la página más bella del libro de mi vida, una historia que no tiene final, pero que sigue llenando mi corazón de emociones.

Tu sonrisa es el sol que ilumina mis días grises, un oasis de felicidad en este desierto de amor imposible.

Mi amor por ti es como una flor que nace en la roca, un sentimiento que desafía las leyes de la lógica y la razón.

Aunque la razón me diga que no puedo tenerte, mi corazón se rebela y te sigue amando con terquedad.

Te amo con la libertad de quien sabe que no te tendrá, con la pasión de quien no teme al dolor, con la esperanza de quien nunca pierde la fe.

Eres la espina que se clavó en mi corazón, una herida que no deja de sangrar, pero que también me recuerda la intensidad de mi amor.

En este Día de los Amores Imposibles, te brindo mi más sincero homenaje, a ti, que vives en mi corazón como un sueño eterno.