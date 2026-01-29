ALERTA en Walmart de Conway: policía solicita AYUDA INMEDIATA para identificar al sospechoso de un robo de neumáticos

La policía de Conway ha hecho un llamado urgente a la comunidad tras un robo ocurrido en el Walmart de Church Street. Las autoridades buscan identificar a un hombre que presuntamente se llevó varios neumáticos sin pagar y solicitan la colaboración inmediata de la ciudadanía para localizarlo.

Robo de neumáticos en el Walmart de Conway: detalles del incidente

Según informó ABC15, el incidente ocurrió el pasado martes en la tienda Walmart ubicada en el 2709 de Church St. La policía indicó que "un hombre no identificado supuestamente seleccionó cuatro neumáticos Goodyear Wrangler en la tienda y se los llevó sin pagar". El sospechoso fue visto abandonando el lugar en un Dodge Durango, y las imágenes de vigilancia podrían ser clave para su identificación.

El sospechoso huyó en un Dodge Durango.

¿Cómo ayudar a la policía de Conway a atrapar al sospechoso?

Las autoridades locales instan a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a comunicarse de inmediato con el Departamento de Policía de Conway (CPD) al (843) 248-1790. La colaboración del público es crucial para resolver este caso rápidamente y garantizar la seguridad de la comunidad, según destacó ABC15.