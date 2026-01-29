0
LO ÚLTIMO
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana

ALERTA en Walmart de Conway: policía solicita AYUDA INMEDIATA para identificar al sospechoso de un robo de neumáticos

Un hombre fue captado robando cuatro neumáticos Goodyear Wrangler en un Walmart de Conway y escapó en un Dodge Durango. La policía pide ayuda para localizarlo.

María Zapata
La policía de Conway pide ayuda para localizar al supuesto ladrón de neumáticos de Walmart.
La policía de Conway pide ayuda para localizar al supuesto ladrón de neumáticos de Walmart. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

La policía de Conway ha hecho un llamado urgente a la comunidad tras un robo ocurrido en el Walmart de Church Street. Las autoridades buscan identificar a un hombre que presuntamente se llevó varios neumáticos sin pagar y solicitan la colaboración inmediata de la ciudadanía para localizarlo.

Subdirectora de una escuela en Georgia fue detenida por presunto robo de casi $1,000 en Walmart.

PUEDES VER: ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

Robo de neumáticos en el Walmart de Conway: detalles del incidente

Según informó ABC15, el incidente ocurrió el pasado martes en la tienda Walmart ubicada en el 2709 de Church St. La policía indicó que "un hombre no identificado supuestamente seleccionó cuatro neumáticos Goodyear Wrangler en la tienda y se los llevó sin pagar". El sospechoso fue visto abandonando el lugar en un Dodge Durango, y las imágenes de vigilancia podrían ser clave para su identificación.

Walmart

El sospechoso huyó en un Dodge Durango.

¿Cómo ayudar a la policía de Conway a atrapar al sospechoso?

Las autoridades locales instan a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a comunicarse de inmediato con el Departamento de Policía de Conway (CPD) al (843) 248-1790. La colaboración del público es crucial para resolver este caso rápidamente y garantizar la seguridad de la comunidad, según destacó ABC15.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

  2. Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU

  3. PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano