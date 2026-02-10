- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Táchira vs The Strongest
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Corte de agua confirmado en Lima este 11 de febrero: 3 distritos se quedarán sin agua por hasta 12 horas
Sedapal ha confirmado que algunos ciudadanos en Lima tendrán que almacenar el recurso hídrico por motivo de corte en zonas puntuales.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) ha anunciado un nuevo corte de agua que está programado para este miércoles 11 de febrero de 2026 en algunos distritos de la capital, por lo cual será necesario tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar inconvenientes.
PUEDES VER: Vecinos de Puente Piedra celebraron inauguración de nuevo espacio recreativo en el distrito
Hasta el momento se ha confirmado que el servicio se interrumpirá en zonas de Comas, Cercado de Lima y Villa María del Triunfo. Si quieres conocer los puntos específicos en los que no habrá agua y los horarios de inicio y fin del evento, AQUÍ te dejamos la información correspondiente.
Sedapal ha anunciado que habrá corte de agua este 11 de febrero / FOTO: Freepik
Corte de agua
Cercado de Lima
Horario: 10:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m.
- Cercado (cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Ps. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte)
- P.J. 1 de Mayo (cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac)
- P.J. 2 de Mayo
- P.J. José Gálvez
- Urb. Cassinelli
- Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas
- Urb. Santa Industrial
- A.H. Acomayo
- A.H. Ramón Cárcamo (sectores I, II, III, IV, V etapa)
- A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima
- P.J. Cahudie
- P.J. Conde de la Vega (alta y baja)
- P.J. El Planeta
- P.J. Villa María del Perpetuo Socorro
- Urb. Zona Industrial (cuadrante: Av. Zorritos, Jr. Molino del Gato, Av. óscar R. Benavides, Jr. Gaspar Hernández)
- A.H. Chabuca Granda
Comas
Horario: de 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m
- A.H. Collique
- A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33, 34, 35, 36 y 37)
- P.J. Milagro de Jesús
- A.H. 13 de enero
- A.H. Federico Villarreal
- P.J. Federico Villarreal
- A.H. Año Nuevo
Villa María del Triunfo
Horario: de 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto
- Paraíso Alto
- Las Lomas
- Ampl. Virgen del Rosario
- Tiwinsa Perú
- 01 de Enero
- Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas
- Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9
- Av. José Carlos Mariátegui
- Pasaje Virgen de las Nieves
- Villa Limatambo
- Villa Monte Becktu
- Florida sector San Gabriel
- 3 de Mayo
- Las Malvinas
- Antonio Raymondi
- 2000
- Virgen de Guadalupe
- Nueva Jerusalén
- Caminos de la Hermandad
Canales de atención en Sedapal
Si quieres comunicarte con Sedapal para cualquier consulta, puedes llamar al Aquafono 317-8000 (teléfono fijo o celular). Asimismo, contactar por WhatsApp al +51 994 173 292 o al 51 959 85, usar el chat virtual "Clarita" en su web, o enviar un correo a sedanet@sedapal.com.pe.
- 1
Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 2
Sedapal anuncia corte de agua hoy, 10 de febrero: distritos afectados y horarios para este martes
- 3
Vecinos de Puente Piedra celebraron inauguración de nuevo espacio recreativo en el distrito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90