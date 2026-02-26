BCR da excelente noticia al Perú y pone en circulación billete de 200 soles con sistema antifalsificación

El Banco Central de Reserva (BCR) ha puesto en circulación un nuevo billete de 200 soles que incorpora un sistema de seguridad mejorado para prevenir falsificaciones. Esta nueva versión coexistirá con los billetes actuales, manteniendo su validez en todas las transacciones.

La actualización del billete se centra en la franja protectora, un elemento clave para la verificación rápida de la moneda. Con el objetivo de facilitar su reconocimiento tanto por el público como por los comercios y entidades financieras, el BCR ha implementado cambios significativos en el diseño y la seguridad del billete.

La nueva banda de seguridad, que ahora tiene un ancho de 5 mm en lugar de 4 mm, presenta dos colores: azul y verde. Este diseño permite una identificación más clara a simple vista, y su efecto de movimiento se hace más notorio al girar el billete, facilitando así la comprobación de su autenticidad sin necesidad de equipos especiales. ¿Cuáles son los detalles más relevantes de la nueva denominación? A continuación lo explicamos con precisión.

¿Cómo es el nuevo billete de 200 soles que puso en circulación el BCR?

El nuevo billete de 200 soles no solo se distingue por su franja protectora, sino que también conserva elementos de seguridad ya conocidos. Entre ellos se encuentran la marca de agua con el rostro de Tilsa Tsuchiya, el número 200 y la silueta de una arquería. Además, incluye tinta que cambia de color con tecnología Spark Live, imagen latente, registro perfecto al trasluz y microimpresiones.

Asimismo, el billete cuenta con impresión fluorescente bajo luz ultravioleta, relieve táctil para personas con discapacidad visual y un bloque fosforescente con fibrillas multicolores. Estas características son parte de la familia de billetes vigente desde 2021, diseñada por la empresa inglesa De La Rue International Limited tras un concurso internacional.