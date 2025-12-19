Senamhi reveló que Lima está en alerta por 3 fenómenos climáticos desde el 20 de diciembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú activó tres avisos meteorológicos en las provincias de Lima. Los niveles son amarillo, naranja y rojo, y tendrá una duración de tres días aproximadamente.

Entre las alertas destacan el descenso de la temperatura en las noches, además, del incremento de vientos en la costa, por ello, se solicita a la población mantenerse informada y realizar las recomendaciones de las autoridades.

Alerta naranja en la sierra de Lima

Según el aviso N°454, entre el sábado 20 y lunes 22 de diciembre se reportará un descenso de la temperatura nocturna. El fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Senamhi reveló que Lima sufrirá 3 fenómenos climáticos.

Es posible que las temperaturas mínimas lleguen a -5C° y las provincias afectadas incluyen a Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Alerta amarilla y roja en Lima

El incremento de la velocidad del viento en la costa del departamento de Lima aumentará desde el mediodía del sábado 20 al lunes 22 de diciembre por la alerta amarilla. El fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena.

Mientras que, el nivel rojo, advierte sobre un incremento de la temperatura. Senamhi indica que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV).