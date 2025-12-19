- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
Senamhi reveló que Lima está en alerta por 3 fenómenos climáticos desde el 20 de diciembre
Senamhi informó que en Lima se reportarán 3 fenómenos climáticos desde el sábado 20 de diciembre. Más detalles sobre el tema en a nota.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú activó tres avisos meteorológicos en las provincias de Lima. Los niveles son amarillo, naranja y rojo, y tendrá una duración de tres días aproximadamente.
Entre las alertas destacan el descenso de la temperatura en las noches, además, del incremento de vientos en la costa, por ello, se solicita a la población mantenerse informada y realizar las recomendaciones de las autoridades.
Alerta naranja en la sierra de Lima
Según el aviso N°454, entre el sábado 20 y lunes 22 de diciembre se reportará un descenso de la temperatura nocturna. El fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.
Senamhi reveló que Lima sufrirá 3 fenómenos climáticos.
Es posible que las temperaturas mínimas lleguen a -5C° y las provincias afectadas incluyen a Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.
Alerta amarilla y roja en Lima
El incremento de la velocidad del viento en la costa del departamento de Lima aumentará desde el mediodía del sábado 20 al lunes 22 de diciembre por la alerta amarilla. El fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena.
Mientras que, el nivel rojo, advierte sobre un incremento de la temperatura. Senamhi indica que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV).
- 1
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
- 2
Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita
- 3
San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90