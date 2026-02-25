Senamhi confirma que El Niño Costero se adelantó: anuncian altas temperaturas y lluvias en Perú

El fenómeno de El Niño Costero ya está presente en Perú, según el Senamhi. Se prevé que este evento climático se extienda hasta noviembre, trayendo consigo un aumento de lluvias y temperaturas elevadas en diversas regiones del país, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de una entrevista con el Diario La República, Javier Chong, analista en variabilidad climática de la entidad, dio detalles respecto al fenómeno que afecta al país desde el presente febrero.

PUEDES VER: Vecinos de Puente Piedra celebran inicio de obra que aportará en la calidad de vida de las familias

"Si bien el ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño— anunció que iniciaría en marzo, hay que considerar que el índice que utilizan para medir el evento es trimestral. Entonces, cuando mencionan marzo como el comienzo, en realidad están analizando el periodo de febrero a abril; y hemos podido ver que desde febrero hay un incremento de la temperatura del mar que favorece la ocurrencia de lluvias y temperaturas elevadas. Por ende, se puede confirmar que ya estamos ante su presencia", precisó.

Las zonas más afectadas por El Niño Costero incluyen la costa norte, especialmente en departamentos como Tumbes y Piura, aunque también se prevé que impacte en la costa central y sur, como se ha evidenciado en Arequipa e Ica. Las condiciones atmosféricas, como la presencia de vientos del norte y del oeste, son factores que contribuyen a este fenómeno.

¿Hasta cuándo se extenderá el Niño Costero en Perú?

De acuerdo a las estimaciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, el fenómeno se extenderá, por lo menos, hasta noviembre del presente año, siendo julio el mes en el que se prevé el clima de intensidad moderada. Además, se señaló que se espera un "invierno anómalamente cálido".